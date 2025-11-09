서초 잠원·반포권역, 미래형 복합도시로

내일 ‘도시발전 정책포럼’ 열어

스마트 안전시스템 구축 등 논의

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서초구는 오는 11일 심산기념문화센터에서 ‘제4회 잠원·반포권역 2040 서초구 도시발전 정책포럼’(포스터)을 개최한다고 9일 밝혔다.지난 6월 25일 양재·내곡권역, 9월 10일 서초권역, 9월 23일 방배권역에 이어 마지막으로 열리는 정책 포럼이다. 주민, 전문가, 관계기관, 시·구의회 관계자 등 400여명이 참석해 향후 20년의 지역 발전 방향을 논의한다.11일 행사에서는 잠원·반포권역의 한강 수변도시로서의 정체성을 강화하고, 문화와 교통이 어우러진 미래형 복합도시로 발전시키기 위한 구체적인 전략을 논의할 예정이다. 강남대로변 복합도시 조성, 저이용 부지 복합개발, 도로·교통체계 개편, 재해에 안전한 스마트 도시안전시스템 구축 등에 대한 논의가 이뤄질 전망이다.전성수 서초구청장이 ‘잠원·반포권역 2040 서초구 도시발전기본계획’을 발표하고 조경·문화·도시·산업·교통 분야 전문가들이 참여해 토론한다. 질의응답을 통해 주민 의견도 수렴한다.전 구청장은 “2040 서초구 도시발전 기본계획은 전문가와 주민이 함께 만든 서초의 미래 설계도”라며 “권역별 논의를 통해 도출된 성과를 바탕으로 균형 잡힌 도시성장을 끌어나갈 것”이라고 말했다.안석 기자