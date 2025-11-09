서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

구로역과 NC백화점 연결 통로 보수공사 착공

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포구, ‘안양천 교통안전 체험장’ 새 단장…전

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 서울역 쪽방주민과 함께 재난 대피 훈련

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘성동형 통합돌봄’ 이용자 97%가 “만족”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서초 잠원·반포권역, 미래형 복합도시로

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

내일 ‘도시발전 정책포럼’ 열어
스마트 안전시스템 구축 등 논의


  •


서울 서초구는 오는 11일 심산기념문화센터에서 ‘제4회 잠원·반포권역 2040 서초구 도시발전 정책포럼’(포스터)을 개최한다고 9일 밝혔다.

지난 6월 25일 양재·내곡권역, 9월 10일 서초권역, 9월 23일 방배권역에 이어 마지막으로 열리는 정책 포럼이다. 주민, 전문가, 관계기관, 시·구의회 관계자 등 400여명이 참석해 향후 20년의 지역 발전 방향을 논의한다.

11일 행사에서는 잠원·반포권역의 한강 수변도시로서의 정체성을 강화하고, 문화와 교통이 어우러진 미래형 복합도시로 발전시키기 위한 구체적인 전략을 논의할 예정이다. 강남대로변 복합도시 조성, 저이용 부지 복합개발, 도로·교통체계 개편, 재해에 안전한 스마트 도시안전시스템 구축 등에 대한 논의가 이뤄질 전망이다.

전성수 서초구청장이 ‘잠원·반포권역 2040 서초구 도시발전기본계획’을 발표하고 조경·문화·도시·산업·교통 분야 전문가들이 참여해 토론한다. 질의응답을 통해 주민 의견도 수렴한다.

전 구청장은 “2040 서초구 도시발전 기본계획은 전문가와 주민이 함께 만든 서초의 미래 설계도”라며 “권역별 논의를 통해 도출된 성과를 바탕으로 균형 잡힌 도시성장을 끌어나갈 것”이라고 말했다.


안석 기자
2025-11-10 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “서울 주택 3만 3000가구 공급 속도낼

장위 13구역 방문 주민과 대화 “용적률 상향 방안 등 요청할 것”

‘더 베스트 강동 교육벨트’ 콘퍼런스 열려

8개 대학·학부모 등 100여명 참석 “내년 더 많은 학교 참여하게 지원”

“홍제폭포복합문화센터 서대문 새 상징”[현장 행정]

개관식 참석한 이성헌 구청장

성북 ‘AI 안경’으로 장애인식개선 거리 캠페인

음성→문자로 청각장애인과 소통 주민들 ‘함께 사는 사회’ 의미 새겨

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr