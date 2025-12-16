서울청년문화패스 내년 참여자 22일부터 모집

서울Pn

서울 거주 21~23세 소득 150% 이하
공연·전시 관람 바우처 최대 20만원

서울시가 청년들의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 ‘서울청년문화패스’를 전면 개편하면서 2026년 참여자를 오는 22일부터 조기 모집한다고 15일 밝혔다. 서울청년문화패스는 서울 거주 청년에게 공연·전시 관람에 쓸 수 있는 최대 20만원 상당의 바우처를 지원하는 사업이다.

올해 이용자 1200명을 대상으로 한 만족도 조사에서 87.2%가 만족한다고 답했고, 삶의 질 향상에 도움이 됐다는 응답은 89.0%에 이를만큼 호응이 컸다. 이에 서울시는 내년부터 참여자를 상시 모집하고, 사용 기한을 연장하며 지원 인원을 확대하는 등 수요자 중심으로 개선하기로 했다.

정부의 ‘청년문화 예술패스’와 겹치지 않도록 참여자 나이를 21~23세로 조정하고, 서울 거주 청년 중 가구 기준 중위소득 150% 이하를 대상으로 운영한다. 모집 규모는 약 5만 명이다.

문화관람비(바우처) 사용 기한도 연장된다. 기존에는 연말까지 사용해야 했으나, 2026년 참여자는 2027년 3월 말까지 쓸 수 있다. 조기 모집 대상자는 2026년 2월부터 바우처 사용이 가능하다. 지원 방식도 생애 1회로 통일했다. 기존에는 소득 기준에 따라 재신청이 가능했으나, 앞으로는 21~23세 연령대에서 1회만 지원해 더 많은 청년에게 혜택이 돌아가도록 했다.

모집은 서울시 청년 종합정보 플랫폼 ‘청년몽땅정보통’을 통해 진행된다. 선정된 청년은 서울청년문화패스 전용 누리집에서 연극·뮤지컬·클래식·국악·무용·전시 등을 예매해 관람할 수 있다.


송현주 기자
2025-12-16 22면
