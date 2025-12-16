경기 기회소득에 힘낸 예술인들… 도민은 문화예술에 ‘흐뭇’

3년 동안 2만 7155명 창작 도와

경기도가 예술인의 지속적 창작 활동을 거들고 도민의 문화예술 향유 기회를 확대하기 위해 도입한 ‘예술인 기회소득’ 사업을 통해 3년간 2만 7155명이 지원받은 것으로 집계됐다.15일 경기도에 따르면 예술인 기회소득 사업 대상은 2023년 7252명, 2024년 9172명, 2025년 1만 731명으로 꾸준히 늘었다. 이 사업은 지역 내 예술 활동의 사회적 가치 창출에 대해 정당한 보상을 하기 위해 2023년 시작했다.도내 28개 시군에 거주하는 예술 활동 증명 유효자 중 19세 이상, 개인소득 인정액 중위소득 120% 이하의 예술인은 연 150만 원을 지원받는다. 다만, 용인·고양·성남 3개 시는 사업에 참여하지 않고 있다.경기도는 기회소득을 받은 예술인들의 활동 기회 확대와 도민의 문화예술 접근성 제고를 위해 ‘기회소득 예술인 페스티벌’, ‘기회소득 예술인 상설무대’를 운영했다.페스티벌은 기회소득 예술인과 대중예술인의 합동공연, 국공립 전시관 중심의 기획전 등으로 지역 현장에서 도민과 예술인이 직접 만나는 문화 교류의 장을 마련했다. 상설무대는 기회소득 예술인 5~6팀이 매주 주말 수원(경기아트센터 야외극장), 의정부(경기북부청사 평화광장)에서 여는 소규모 음악회로 꾸려져 왔다. 김동연 경기지사는 “우리 예술인들께서 우리 도민을 위해, 우리 사회를 위해 여러 가지 많은 가치를 창출하고 있다”며 “예술인 기회소득뿐만 아니라 이런 공연·연주·전시 기회를 자주 만들 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.안승순 기자