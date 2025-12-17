이희원 서울시의원 “사당·이수역 일대 종상향 공약 완수… 서울 대표 거점으로 도약”

이 의원, 사당·이수 지구 종상향 확정 소식 알려

용적률 600% → 800% 상향, 준주거지역은 250% → 360% 상향, 건축최고높이 100m → 150m 완화

“사당·이수역 일대가 서울을 대표하는 거점으로 재도약하도록 힘쓸 것”



질의하는 이희원 의원

이희원 서울시의회 의원(동작4, 국민의힘)은 16일 사당·이수 지구의 종상향이 확정됐다고 밝혔다. 이는 최근 서울시가 개최한 제20차 도시·건축공동위원회의 ‘사당·이수 지구단위계획 변경안’ 수정 가결에 따른 것으로, 2015년 마지막 변경 이후 10년 만의 변화다.이번 결정으로 지하철 이수역에서 사당역까지 이어지는 동작대로 일대의 일반상업지역 용적률은 600%에서 800%로 상향된다. 준주거지역 용적률은 250%에서 360%로 상향 조정된다. 건축 최고높이 역시 100m에서 150m로 완화된다.이에 따라 그동안 비좁고 오래된 저층 상가들이 밀집했던 대상지 일대에는 주상복합, 문화 시설 등이 들어설 수 있게 됐다. 개발 시 보행로와 전면 공지가 확보돼 보행환경도 개선될 전망이다.이 의원은 “사당·이수 지구 종상향은 주민들의 20년 숙원이자 제 주요 공약이었다”라며 “나경원 국회의원의 주도하에 국민의힘 동작을 당원협의회와 함께 서울시에 지속적으로 요구한 결과 개선을 이끌어낼 수 있었다”고 말했다.이어 이 의원은 “이번 종상향 결정은 정체되었던 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣는 중대한 계기가 될 것”이라며 “사당·이수역 일대가 서울을 대표하는 활력 넘치는 거점으로 다시 태어나도록 앞으로도 철저히 지원해 나가겠다”고 말했다.한편, 동작구청에 따르면 이번 변경안의 고시는 서울시와의 조치계획 협의, 주민 재열람 등의 절차를 거쳐 2월 중순 이뤄질 예정이다.온라인뉴스부