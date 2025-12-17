김성수 경기도의원, 송파하남선 신속 추진 하남지역 주민의 염원 전달



김성수 의원이 16일 경기도의회 하남상담소에서 경기도 철도항만물류국 관계자로부터 송파하남선 광역철도 건설사업 현황을 보고 받고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 김성수 의원(국민의힘, 하남2)은 지난 16일 경기도의회 하남상담소에서 경기도 철도항만물류국 관계자와 함께 송파하남선 광역철도 건설사업 현황 보고를 받았다.보고에서는 사업 추진 경위, 향후 계획, 기본계획 수립 및 고시·공고 현황 등이 공유됐다. 송파하남선 사업은 서울 송파구 오금역(3호선)에서 경기도 하남시 하남시청역(5호선)까지 연결되며, 2022년부터 2032년까지 추진된다.총사업비는 1조 8,876억 원으로, 하남교산지구 광역교통개선부담금으로 충당되며, 재원 부담은 LH 65%, GH 30%, 하남도공 5%다. 관계자는 “기본계획 수립과 고시·공고 절차가 완료돼 2027년 상반기 중 착공 계획을 전제로 사업이 진행 중”이라고 설명했다.김 의원은 “지하철은 막대한 예산이 투입되는 사업이므로 충분한 이용객 확보가 필수”라며, “사업 추진 과정에서 실제 이용 수요와 재정 부담을 지속적으로 점검해야 한다”고 강조했다.김 의원은 “광역철도 사업은 속도, 안전성은 물론 완성도도 중요하다”고 말하면서 “시민이 실제로 이용하고 만족할 수 있는 교통 인프라가 될 수 있도록 앞으로도 지속적으로 점검하고 소통하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀