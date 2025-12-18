경남 광역관광 개발사업 순항

고성 상족암 명소화 등 내년 착공

시설사업 24건 등 1177억 예산 확보

수도권에 대응하는 관광 중심지를 만들고자 지난해 첫발을 내디딘 ‘남부권 광역관광 개발사업’이 올해 주요 시설사업 착공에 돌입하는 등 순항하고 있다.경남도는 올해 고성 자란 관광만 사업, 통영 관광만 사업, 진주 원도심 관광 골목 명소화 사업, 산청 밤머리재 전망대 관광경관 명소화 사업의 실시설계를 마무리 짓고 공사에 들어갔으며 내년 상반기 고성 상족암 디지털 놀이터 명소화 사업 등 4개 사업도 추가 착공할 계획이라고 17일 밝혔다.남부권 광역관광 개발사업은 K-관광 휴양 벨트 구축을 비전으로, 2033년까지 남동권(경남·부산·울산), 남중권(경남·전남), 남서권(광주·전남) 등 3개 권역으로 나눠 추진한다. 총사업비만 3조원이 넘는 초대형 국책사업이다.경남에서는 1조 1080억원을 들여 K테마 관광섬 활성화, 자연 절경 지역 관광갤러리 조성, 섬진강 내륙 관광경관 명소 연출, 글로벌 수상 복합휴양공간 건립 등을 진행한다.도는 내년 신규 5건 등 시설사업 24건, 진흥사업 8건과 관련한 예산 1177억원(국비 589억원 포함)을 확보했다. 주요 사업은 창원 한류테마 관광정원 사업, 김해 낙동선셋 수상레포츠파크 사업 등으로, 이들 사업은 내년 상반기 실시설계에 들어간다.도는 지역 맞춤형 관광전략을 수립하고자 문화체육관광부, 한국문화관광연구원 등과 함께 ‘현장 방문 컨설팅’도 잇는다. 김상원 경남도 관광개발국장은 “올해 성과를 계기로 내년 개발을 본격화해 경남지역 관광 활성화에 이바지하겠다”고 말했다.창원 이창언 기자