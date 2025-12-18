서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울 ‘프리랜서 온’ 뜬다… “경력 성장·안정적

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

사계절 밤낮 편안한 강북 우이령공원 열렸다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

광진구, 건대입구역 일대 준주거지역 상향 가능지

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

사회공헌에서 찾은 송파 신중년 일자리

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

경남 광역관광 개발사업 순항

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

고성 상족암 명소화 등 내년 착공
시설사업 24건 등 1177억 예산 확보

수도권에 대응하는 관광 중심지를 만들고자 지난해 첫발을 내디딘 ‘남부권 광역관광 개발사업’이 올해 주요 시설사업 착공에 돌입하는 등 순항하고 있다.

경남도는 올해 고성 자란 관광만 사업, 통영 관광만 사업, 진주 원도심 관광 골목 명소화 사업, 산청 밤머리재 전망대 관광경관 명소화 사업의 실시설계를 마무리 짓고 공사에 들어갔으며 내년 상반기 고성 상족암 디지털 놀이터 명소화 사업 등 4개 사업도 추가 착공할 계획이라고 17일 밝혔다.

남부권 광역관광 개발사업은 K-관광 휴양 벨트 구축을 비전으로, 2033년까지 남동권(경남·부산·울산), 남중권(경남·전남), 남서권(광주·전남) 등 3개 권역으로 나눠 추진한다. 총사업비만 3조원이 넘는 초대형 국책사업이다.

경남에서는 1조 1080억원을 들여 K테마 관광섬 활성화, 자연 절경 지역 관광갤러리 조성, 섬진강 내륙 관광경관 명소 연출, 글로벌 수상 복합휴양공간 건립 등을 진행한다.

도는 내년 신규 5건 등 시설사업 24건, 진흥사업 8건과 관련한 예산 1177억원(국비 589억원 포함)을 확보했다. 주요 사업은 창원 한류테마 관광정원 사업, 김해 낙동선셋 수상레포츠파크 사업 등으로, 이들 사업은 내년 상반기 실시설계에 들어간다.

도는 지역 맞춤형 관광전략을 수립하고자 문화체육관광부, 한국문화관광연구원 등과 함께 ‘현장 방문 컨설팅’도 잇는다. 김상원 경남도 관광개발국장은 “올해 성과를 계기로 내년 개발을 본격화해 경남지역 관광 활성화에 이바지하겠다”고 말했다.


창원 이창언 기자
2025-12-18 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “동서울터미널, 광역교통 허브로… 다시 강북

지상 39층 복합시설 내년 착공 지하 여객터미널·환승센터 조성 옥상엔 한강뷰 조망하는 전망대 강변역~한강은 보행데크로 연결

취학 전 500권 달성… 책 읽는 광진의 힘

독서 실천 우수 가족·단체 표창

영등포구, ‘통합 신청사 건립 주민설명회’ 개최

주민 500여명 참여해 의견 전달

식품 안전! 동작… 위생 분야 종합평가 우수상

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr