‘실수요자 목소리를 듣겠습니다’…제3기 ‘GH 홈 에디터’ 출범

경기주택도시공사 전경


경기주택도시공사(GH)의 제3기 ‘GH 홈 에디터’가 출범했다.

새롭게 선발된 제3기 에디터 23명과 기존 2기 연임자 7명 등 총 30명의 ‘GH 홈 에디터’는 17일 열린 발대식에서 앞으로의 활동 방향을 공유하고 상호 교류를 통해 적극적인 참여를 독려했다.

‘GH 홈 에디터’는 주부, 청년, 신혼부부, 뉴 시니어(1955~1965년생) 등 20대부터 60대까지 다양한 세대와 계층으로 구성되어 있다. 이들은 2년 임기 동안 실수요자의 시선으로 공동주택에 대한 의견을 제안하고, GH 공동주택이 더 나은 방향으로 나아갈 수 있도록 아이디어를 제공하는 역할을 맡게 된다.

GH는 고품질의 폭넓은 의견 수렴을 위해 이번부터 10명 늘려 에디터 규모를 30명으로 확대했다. GH 주거 품질 개선 참여 프로그램은 2008년 ‘자연& 주부 프로슈머’로 시작됐으며, 2021년부터는 참여 대상을 청년, 신혼부부, 뉴 시니어로 넓히고 명칭도 ‘GH 홈 에디터’로 새롭게 개편했다.

김용진 GH 사장은 “GH 홈 에디터는 실수요자의 목소리를 직접 반영해 실질적인 개선방안을 도출하는 중요한 창구”라며, “앞으로도 더 나은 품질의 아파트를 만들어가기 위해 에디터분들의 적극적인 참여와 활동을 기대한다”라고 말했다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
