구미경 서울시의원, 왕십리도선동·왕십리2동 주민들과 간담회 개최

지역 현안 해결 위한 소통의 장 마련

왕십리도선동·왕십리2동 주민들, 의회 찾아 민원 사항 전달… 구 의원, 귀 기울여 경청

“주민의 목소리가 가장 중요한 정책의 출발점, 주민 소통 지속적으로 이어 갈 것”



구미경 의원(가운데)이 주민들과 소통하고 있다.



구미경 의원(왼쪽에서 네 번째) 주민들과 기념사진을 촬영하고 있다.

서울시의회 기획경제위원회 구미경 의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 지난 15일 왕십리도선동과 왕십리2동 주민들과 서울시의회 의원회관에서 열린 간담회에서 지역 주민들의 다양한 의견을 청취하며 소통의 시간을 가졌다.구 의원은 그동안 현장 중심의 소통을 최우선으로 해왔으며, 정기적인 주민 간담회를 통해 필요한 정책을 발굴하고 지역사회의 현실적인 문제를 직접 파악해 해결책을 제시해왔다.이번 간담회에서 주민들은 일상생활에서 겪은 불편 사항을 구체적으로 건의하고, 지역 발전을 위한 다양한 방안을 논의했다. 구 의원은 모든 민원을 꼼꼼히 기록하며, 주민들의 목소리에 귀 기울이고 해결 방안을 적극적으로 모색했다.또한 이날 간담회에 참석한 주민 중 왕십리도선동과 왕십리2동의 지역 발전을 위해 헌신적으로 봉사한 분들께 서울시의회 의장 표창이 수여됐다. 이 표창은 지역사회의 발전을 위해 지속적으로 기여한 주민들의 노고를 인정하는 상으로 끊임없는 노력과 기여에 대한 감사의 뜻을 담고 있다.구 의원은 의장표창을 수여하며 “왕십리도선동과 왕십리2동 지역 발전을 위해 헌신적으로 봉사해 주신 분들께 진심으로 축하의 말씀과 함께 깊은 감사의 인사를 전한다”라며 “앞으로도 현장에서 직접 듣고 실질적인 해결책을 찾는 의정활동을 계속 이어가겠다”고 밝혔다.간담회 후 구 의원은 참석한 주민들과 함께 서울시의회 본관을 둘러보며 의회의 다양한 기능과 역할에 대해 설명했다. 주민들은 서울시의회가 어떻게 운영되는지, 의정활동이 지역에 어떤 영향을 미치는지를 알게 되는 귀중한 시간을 가졌다.온라인뉴스부