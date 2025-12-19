김동욱 서울시의원, 대치1동 서울형키즈카페 개소 축하… “아이에게는 놀이를, 부모에게는 여유를”

아이는 안전하게, 부모는 안심하고 쉬는 서울형 공공 놀이공간 개소
“부모가 믿고 맡길 수 있는 공간이 늘어나야 한다”
서울시의회 김동욱 의원(국민의힘, 강남5)은 지난 18일 대치1동 서울형키즈카페 개소식에 참석해 축사를 전하고, 아이와 부모 모두를 위한 공공 돌봄 공간의 출발을 축하했다.
이날 개소한 서울형키즈카페는 시비 약 4억 5000만원이 투입된 생활밀착형 공공시설로, 지역 아동과 부모를 위한 새로운 돌봄 공간으로 조성됐다.
김 의원은 “이 공간을 기다려온 아이들과 부모님들께 진심으로 축하의 말씀을 드린다”고 밝혔다.
김 의원은 아이를 키우는 과정에서 겪는 돌봄 부담과 공간 부족 문제를 언급하며, 서울형키즈카페의 의미를 강조했다. 그는 “서울형 키즈카페는 아이는 안전하게 뛰놀고, 부모는 쾌적하게 잠시 휴식을 취할 수 있는 도시의 중요한 공공 인프라”라고 전했다.
특히 김 의원은 안전성과 공공성, 그리고 누구나 차별 없이 이용할 수 있는 접근성이야말로 서울형 키즈카페의 핵심 가치라고 설명했다.
김 의원은 “이곳이 아이들에게는 매일 오고 싶은 즐거운 공간이 되고, 부모에게는 믿고 맡길 수 있는 든든한 공간으로 자리 잡길 바란다”라며 “시의회에서도 이런 생활밀착형 공간이 더 확산될 수 있도록 지속적으로 살피겠다”고 밝혔다.
아울러 김 의원은 키즈카페 조성과 운영을 위해 힘쓴 성은교회 및 지역 관계자들에게 감사의 뜻을 전하며 “이 공간이 지역 공동체의 따뜻한 중심이 되길 기대한다”며 개소를 다시 한번 축하했다.
