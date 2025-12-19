김용일 서울시의원, 기획경제위원회 경제실 및 기획조정실 안건 심의



질의하는 김용일 의원

서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 18일 열린 제333회 정례회 제7차 기획경제위원회 회의에서 경제실 및 기획조정실의 안건을 심의했다고 밝혔다.이날 회의에서는 경제실 소관 안건으로 서울특별시 4차 산업혁명 촉진에 관한 조례 일부개정조례안, 서울시 고등학교졸업자 고용촉진 조례 일부개정조례안, 서울시 디지털 웰니스 산업 육성 및 지원에 관한 조례안, 서울시 첨단산업 인재혁신 지원 조례안, 서울시 영상진흥 조례 일부개정조례안, 반도체특별법 등 첨단기술 지원법안의 신속 통과 촉구 건의안 등과 기획조정실 소관 안건으로 서울시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례 일부개정조례안, 서울시 행정사무의 공공위탁 및 대행에 관한 조례안, 서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 일부개정조례안, 서울시립대학교 운영에 관한 조례 일부개정조례안 등이 심의됐다.김 의원은 기존에 고등학교졸업자의 고용촉진 이외에 고용안정 및 그 지원에 관한 사항을 규정한 서울특별시 고등학교졸업자 고용촉진 조례 일부개정조례안에 대해 고용촉진이 아닌 고용안정까지 담는 것은 무리라고 지적했고, 고졸자만 지원한다는 것에 대해 형평성 문제가 있을 수 있다고 언급했다.온라인뉴스부