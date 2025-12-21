전문가 자문·조합 직접 설립…정비사업 가속도 붙는 광진[현장 행정]

광장극동 등 재개발 맞춤 공공지원

연 4회 조합 관계자·주민 아카데미

전문가 자문위원 현장 찾아 간담회



김경호 서울 광진구청장이 지난 16일 구청에서 열린 주거정비 아카데미에서 인사말을 하고 있다.

“광진구 발전을 앞당기는 정비사업의 주인공은 구민 여러분입니다.”김경호 서울 광진구청장은 지난 16일 구청 강당에서 열린 주거정비사업 아카데미 인사말에서 “정비사업 현장에서 풍부한 현장 경험을 쌓아온 강사님의 강연을 통해 정비사업에 대한 이해를 높이는 유익한 시간을 보내기를 바란다”며 이렇게 말했다. 아카데미에선 서울시 정비사업 코디네이터 김수환 강사가 정비사업 공공지원제도와 이주 청산, 사용검사, 이전 고시를 중심으로 설명했다. 강의가 끝난 뒤에는 분야별로 정비사업 코디네이터와 일대일 개별 상담하는 ‘찾아가는 현장 상담소’도 진행됐다.그동안 광진구는 정비사업에 대한 맞춤형 지원을 꾸준히 추진해왔다. 정비사업 조합 관계자와 지역 주민을 대상으로 1년에 4번 진행하는 정비사업 아카데미도 같은 맥락이다.정비사업의 투명한 추진을 위해 계획수립 단계에서부터 완료까지 지원하는 정비사업 공공지원 제도도 효과적이다. 지난달 광장극동아파트에 추진위원회 구성없이 조합 직접 설립을 통해 속도를 높인 정비사업 전문관리 용역을 추진한 것이 대표적인 사례다. 상반기에는 자양동 227-147번지 일대와 중곡동 254-15번지 일대에 신속통합기획 재개발사업 정비계획 수립 용역을 실시했다.2023년부터 운영 중인 정비사업 자문지원단은 전문가 자문위원이 사업계획안을 검토하거나 현장 방문 간담회를 여는 등 원활한 사업 추진을 돕고 있다. 그 결과 아파트 비율이 낮은 광진구의 저층 주거지 정비사업에 점차 속도가 붙고 있다. 재개발·재건축과 소규모 주택 정비사업에 공동주택 리모델링 등까지 포함한 광진구 주택사업은 모두 59곳에 이른다.김경호 구청장은 “재개발, 재건축이 더 빠르고 효율적으로 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “앞으로도 맞춤형 공공지원을 통해 일과 주거, 여가를 한 곳에서 누릴 수 있는 살기 좋은 광진구를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.서유미 기자