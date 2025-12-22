서울시의회 도시안전건설위원회 “서울소방학교 실화재 훈련장 착공 축하”



실화재훈련장 착공식 축사하는 강동길 위원장



실화재훈련장 착공식 행사 참석하는 위원회

서울시의회 도시안전건설위원회(위원장 강동길)는 지난 19일 서울소방학교에서 개최된 ‘서울소방학교 실화재 훈련장 착공식’에 참석하여 소방대원들의 대응 역량 강화를 위한 실화재 훈련장 조성 사업의 첫 삽을 뜬 것을 축하했다.서울소방학교 실화재 훈련장은 기상 조건이나 외부 환경의 영향을 받지 않고 연중 안정적인 훈련이 가능한 전국 최초의 ‘밀페형 돔 구조’를 적용한 훈련시설로서 2026년 연내 준공을 목표로 총사업비 159억 4500만원을 투입해 지상 3층, 지하 1층, 연면적 1961.83㎡ 규모로 조성된다.강동길 위원장은 축사를 통해 “오늘날 서울의 재난환경은 초고층 건축물, 대형 복합시설, 전기차 및 리튬배터리 화재 등으로 화재 규모 및 유형이 빠르게 변화하고 있으며, 이러한 환경에 맞서기 위해 소방대원의 전문성과 현장 대응능력 강화는 무엇보다 중요한 과제”라고 강조했다.이어 “이번 실화재 훈련장은 실제 화재와 가장 유사한 조건에서 체계적이고 반복적인 전술훈련이 가능한 훈련 인프라로 서울시민의 생명과 재산을 지키는데 큰 전환점이 될 것”이라며 “도시안전건설위원회도 과학적이고 전문적인 소방 훈련체계가 지속될 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.이날 착공식에는 강동길(성북3) 위원장을 비롯해 김용호(용산1) 부위원장, 성흠제(은평1) 위원이 참석했다.온라인뉴스부