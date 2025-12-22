김용호 서울시의원, 서울시의회 청소년 의회 교육프로그램 성과보고회 참석해 청소년 격려

서울Pn

“교과서 속 민주주의 넘어, 청소년들이 실제 의회 운영과 토론, 합의 과정을 몸소 체험할 수 있는 매우 뜻깊은 정책”
“서울시의회가 청소년 참여 민주주의의 든든한 플랫폼이 될 것”


지난 12일 서울시의회 별관 제2대회의실에서 열린 ‘청소년 의회 교육프로그램 성과보고회’에 참석한 김용호 서울시의원(맨 뒤 왼쪽 네 번째)이 단체 기념촬영을 하고 있다.


서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 의원(국민의힘, 용산1)은 지난 12일 서울시의회 별관 제2대회의실에서 열린 ‘청소년 의회 교육프로그램 성과보고회’에 참석해 축사를 전하며 청소년들의 의정 체험 성과를 격려했다.

이날 성과보고회는 서울시의회가 추진한 청소년 의회 교육프로그램의 운영 성과를 공유하고 향후 발전방안을 논의하기 위해 마련됐으며, 김 의원을 비롯해 문성호 시의원, 의회사무처 관계자, 청소년 의회 참여 청소년과 학부모, 교사 등 총 40여 명이 참석했다.


지난 12일 서울시의회 별관 제2대회의실에서 열린 ‘청소년 의회 교육프로그램 성과보고회’에 참석한 김용호 서울시의원이 축사하고 있다.


김 의원은 지난 9월 서울시의회 본회의장에서 진행된 ‘찾아오는 청소년 의회아카데미’ 프로그램에 참여한 신용산초등학교 5학년 및 흥인초등학교 6학년 학생들도 격려한 바 있다.

김 의원은 축사를 통해 “청소년 의회 교육프로그램은 교과서 속 민주주의를 넘어, 청소년들이 실제 의회 운영과 토론, 합의 과정을 몸소 체험할 수 있는 매우 뜻깊은 정책”이라며 “이러한 경험이 미래 시민이자 민주사회의 주역으로 성장하는 데 큰 밑거름이 될 것”이라고 강조했다.


지난 12일 서울시의회 별관 제2대회의실에서 열린 ‘청소년 의회 교육프로그램 성과보고회’ 현장이다.


이어 김 의원은 “청소년들이 지역과 사회 문제를 스스로 고민하고 해결책을 제시하는 과정이 바로 민주주의 교육의 핵심”이라며 “앞으로도 서울시의회가 청소년 참여 민주주의의 든든한 플랫폼이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 2025년 청소년 의회 교육프로그램은 4월부터 11월까지 운영됐으며, 청소년 의회교실에는 24개 자치구 66개교에서 80명, 의회아카데미에는 16개 자치구 33개교에서 총 2080명의 청소년이 참여하는 성과를 거뒀다. 특히 청소년 의회교실에서는 13건의 모의조례안이 발의돼 이 중 7건이 가결되는 등 실질적인 의정활동 체험이 이뤄졌다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
