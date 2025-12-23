김태수 서울시의회 주택공간위원장, ‘2025 서울시 건축사회 송년회’ 참석

서울시 건축사 400여명 집결, 한 해 성과 공유 및 화합의 장 마련

김 위원장, 건축문화 활성화 기여 건축사들에 ‘서울시의회 의장상’ 시상

서울건축사회로부터 감사패 수여받아… “건축인이 자부심 갖는 서울 만들 것”



지난 19일 ‘2025 서울시 건축사회 송년회’에 참석해 축사하는 김태수 위원장



‘서울시의회 의장상’을 시상하는 김태수 위원장(왼쪽)



‘서울시의회 의장상’ 시상 후 김태수 위원장(가운데)이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.



감사패를 받은 김태수 위원장(왼쪽 첫 번째)

서울시의회 주택공간위원회 김태수 위원장은 지난 19일 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 ‘2025 서울시 건축사회 송년회’에 참석해 서울 건축 문화 발전의 주역들을 격려하고 상호 협력을 다짐하는 시간을 가졌다.이번 송년회는 2025년 한 해 동안 서울의 도시 경관을 디자인하고 시민들의 안전한 주거환경을 위해 헌신한 건축사들의 노고를 치하하기 위해 마련됐다. 현장에는 서울시 건축사회 박성준 회장을 비롯해 서울시 전역에서 활동 중인 건축사 400여 명이 참석해 대성황을 이뤘다.행사는 1부 공식 기념식과 시상식, 2부 만찬 및 화합의 시간으로 구성됐으며, 서울시의 주요 건축 정책 성과를 돌아보고 2026년 새로운 도약을 다짐하는 활기찬 분위기 속에서 진행됐다.1965년 창립되어 지난 60년 가까운 세월 동안 서울이 글로벌 메가시티로 성장하는 과정에서 중추적인 역할을 해온 서울시 건축사회는 단순한 건축 설계 보급을 넘어, 건축의 공공적 가치를 실현하고 서울의 도시 경쟁력을 높이는 데 앞장서 왔다.특히 올해는 ‘서울시 도시건축디자인혁신사업’을 통해 창의적인 도시공간 창출에 기여했으며, 노후 주거지 정비사업 자문 및 건축 안전 점검 등 시민의 삶과 직결된 행정 현장에서도 전문가로서의 책임을 다했다. 또한 서울건축문화제 등을 통해 일반 시민들이 건축을 문화 예술로 누릴 수 있는 저변을 확대했다는 평을 받고 있다.이날 행사에서 김 위원장은 투철한 사명감으로 서울 건축 문화 활성화 및 지역 사회 발전에 기여한 공로가 큰 건축사들에게 ‘서울시의회 의장상’을 시상하며 감사의 뜻을 표했다.시상식 직후 서울건축사회는 김태수 위원장에게 감사패를 전달했다. 건축사회 측은 “김 위원장이 주택공간위원회 위원장으로서 평소 건축계의 애로사항에 귀 기울이고, 건축사의 권익 보호와 건축 산업 발전을 위한 입법 및 제도 개선에 헌신적으로 노력해 준 것에 대한 감사의 마음을 담았다”고 밝혔다.김 위원장은 축사를 통해 “서울이라는 거대한 예술 작품을 완성해 가는 주역인 건축사 여러분을 직접 뵙게 되어 영광”이라며 “여러분은 단순한 건물을 짓는 이들이 아니라, 서울의 역사와 시민의 일상을 설계하는 분들”이라고 치하했다.이어 김 위원장은 “최근 건설 경기 침체와 규제 문제로 현장의 어려움이 크다는 것을 잘 알고 있다”면서 “서울시의회 주택공간위원회는 여러분이 마음껏 창의성을 발휘할 수 있도록 불합리한 규제를 과감히 혁파하고, 건축사의 전문성이 정당하게 대우받는 환경을 조성하는 데 의정 역량을 집중하겠다”고 강조했다.마지막으로 “2026년에도 서울시의회는 여러분의 든든한 파트너가 되어, 서울이 세계에서 가장 아름답고 살기 좋은 건축 도시로 거듭날 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스부