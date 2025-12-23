용인시, 광교 중앙로삼거리~죽전삼거리 스마트 교차로 구축

서울Pn

이상일 시장 “주요 간선도로 중심으로 단계적 ITS 구축하겠다”


용인특례시가 국도 제43호선 상 주요 교차로 8곳에 ‘스마트 교차로’를 적용했다. (용인시 제공)


용인특례시는 ‘2025년 용인시 지능형교통체계(ITS) 구축 사업’ 준공으로, 국도 제43호선 상 주요 교차로 8곳에 ‘스마트 교차로’를 적용한다고 23일 밝혔다.

‘스마트 교차로’는 교차로에 설치한 영상·교통 검지 장비 등으로 교통량, 속도, 점유율, 대기 행렬 길이 등을 실시간으로 수집하고 인공지능(AI)를 활용해 신호를 운영하는 ITS다. 적용 구간은 광교 중앙로삼거리부터 죽전삼거리까지 4.8㎞다.

앞서 시는 용인의 동서축을 연결하는 주요 간선도로인 국도 43호선 일대의 교통사고 예방과 상습 정체를 해소하고자 해당 구간에 ITS 구축 사업을 추진해 왔다.


국도 43호선은 주거 지역이 밀집해 있고, 출퇴근 시간대 차량 통행량이 집중돼 교차로 정체 등으로 교통사고 발생 위험이 컸다.

이에 용인시는 사업 대상지를 선정했으며, 현장 여건 등을 종합적으로 검토한 뒤 관계기관과 협의를 거쳐 단계적으로 신호 운영에 반영할 예정이다.

이상일 시장은 “AI 기반 분석을 활용한 스마트 교차로를 통해 교차로 운영을 더욱 과학적으로 개선해 맞춤형 신호 운영을 통해 교차로 통행 효율 향상과 교통사고 감소 효과를 기대한다”며 “주요 간선도로를 중심으로 단계적으로 ITS를 구축해 나가겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Ưȸ⵵ȸ

