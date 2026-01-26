동대문구·한국외대, ‘겨울방학 영어체험교실’ 종료

원어민 강사와 역할극·게임·프로젝트 수업

서울 동대문구는 지난 24일 한국외국어대학교와 함께 운영한 ‘2025학년도 겨울방학 영어체험교실’을 마무리했다고 26일 밝혔다.이번 프로그램은 초등학교 3~6학년과 중학교 1~3학년을 대상으로 마련됐다. 지난 12일 개강해 중등반은 23일까지, 초등반은 수료식이 열린 24일까지 운영됐다. 참가 학생들은 대학 교육 공간에서 역할극과 게임, 팀 활동 등 체험형 수업에 참여하며 교과서 중심 학습을 넘어 영어로 소통하는 경험을 쌓았다.동대문구는 교육비 부담을 줄이는 데에도 힘을 쏟았다. 일반 참가자에게는 수업료의 50%를 지원하고, 저소득층 학생에게는 전액을 지원해 방학 프로그램이 누구에게나 열려 있는 교육 기회가 되도록 했다.이 프로그램은 2005년 동대문구와 한국외국어대학교 간 협약을 바탕으로 이어져 온 지역 대표 영어 체험 과정으로, 지금까지 4900여 명의 수료생을 배출했다.이필형 구청장은 “추운 날씨 속에서도 성실히 과정을 마친 학생들이 대견하다”며 “아이들이 미래 인재로 성장할 수 있도록 실질적인 교육 지원 프로그램을 꾸준히 넓혀가겠다”고 말했다.유규상 기자