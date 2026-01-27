옹벽 붕괴 차단 중, 오산 서부로 우회 임시 연결도로(금암교차로↔가장교차로) 5월 중 개통



지난해 7월 발생한 오산 옹벽 붕괴 사고 현장. 연합뉴스

경기 오산시는 서부로 금암교차로와 가장교차로 구간 우회 임시 연결도로를 오는 5월 중 개통할 예정이라고 27일 밝혔다.이 구간은 지난해 7월 발생한 고가도로 옹벽 붕괴로 전면 통제되면서 인근 교차로를 중심으로 극심한 교통정체가 빚어지고 있다.5월 중 서부로 금암터널 앞과 가장산업동로를 잇는 상·하행 각 1차로의 임시 우회 연결도로가 개설되면 주요 교차로를 중심으로 한 혼잡이 완화될 것으로 예상된다. 특히 세교2지구 택지개발지구의 중심 도로인 수목원로 일대의 교통 흐름이 눈에 띄게 개선될 전망이다.앞서 시는 지난해 하반기 서부로 전면에 대한 긴급안전점검을 실시해 도로 시설물의 안전성을 확보했으며 보수가 필요한 일부 구간은 보수를 마쳤다.지난해 12월 31일 오전 10시부터 서부우회도로 가장교차로와 초평사거리(발안로, 평택 방면) 구간을 전면 개통한 바 있다.이 시장은 “장기간 통제로 인한 시민들의 통행 불편에 깊이 공감하고 있다”며 “임시 우회 연결도로를 신속히 개설해 교통혼잡을 해소하겠다”고 밝혔다.안승순 기자