왕정순 서울시의원, 서울농아인협회 관악구지회로부터 감사패 수상

서울농아인협회 관악구지회, 왕 의원의 청각 언어장애인 복지 증진 노력 높이 평가

농인과 세상을 잇는 마음의 가교 역할, 지속적인 후원 연계와 사랑의 실천 인정

청각 언어장애인에 대한 깊은 애정과 따뜻한 관심으로 복지 증진에 기여

“청각 언어장애인의 권리 보장과 복지 향상 위한 의정활동 지속할 것”



지난 24일 서울농아인협회 관악구지회로부터 감사패를 받은 왕정순 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

왕정순 서울시의원(더불어민주당, 관악 제2선거구)은 지난 24일 관악구청 별관7층에서 열린 2026년도 서울농아인협회 관악구지회 정기총회에서 서울시농아인협회 관악구지회로부터 청각 언어장애인 복지 증진 공로를 인정받아 감사패를 수상했다.서울시농아인협회 관악구지회(지회장 김지욱)는 왕정순 의원이 청각 언어장애인에 대한 깊은 애정과 따뜻한 관심으로 농인과 세상을 잇는 마음의 가교 역할을 해왔으며, 복지 증진을 위한 후원 연계와 사랑의 실천을 지속해온 공로를 높이 평가해 이번 감사패를 수여했다.감사패는 “귀하께서는 청각 언어장애인에 대한 깊은 애정과 따뜻한 관심으로 농인과 세상을 잇는 마음의 가교가 되어 주셨으며 복지 증진을 위해 아낌없는 후원 연계와 사랑의 실천을 이어 오셨습니다. 이에 그 아름다운 동행을 오래도록 기억하고 존경과 감사의 마음을 담아 이 패를 드립니다”라는 내용을 담고 있으며, 김지욱 지회장 명의로 전달됐다.왕 의원은 “청각 언어장애인의 권리 보장과 복지 향상은 우리 사회가 함께 노력해야 할 중요한 과제”라며 “이번 감사패는 청각 언어장애인 복지를 위해 헌신하고 계신 서울농아인협회 관악구지회와 지역사회 모든 분들의 노력이 있었기에 가능했다”고 수상 소감을 밝혔다.또한 “청각 언어장애인이 차별 없이 동등한 기회를 누리며 소통하고 살아갈 수 있는 사회를 만드는 것은 지역 의회의 중요한 책무”라며 “앞으로도 농인을 비롯한 청각 언어장애인의 권익 보호와 복지 증진을 위해 더욱 적극적인 의정활동을 펼쳐나가겠다”고 강조했다.온라인뉴스부