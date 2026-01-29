박채아 경북도의회 道 교육위원장 “경북대구통합, 경북의 새로운 미래를 여는 기회”… 통합 찬성토론 나서

“변화를 위한 선택이다”… 박 위원장, 경북대구통합 찬성

“경북의 분기점, 통합 선택해야”



박채아 경북도의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

박채아 경북도의회 교육위원장은 지난 28일 열린 제360회 경북도의회 본회의에서 경북대구행정통합과 관련한 찬성토론에 나서며 “지금 우리는 지역의 이해관계를 넘어 경북이 나아갈 미래를 선택해야 하는 중대한 분기점에 서 있다”고 밝혔다.경북에서 오랫동안 살아갈 청년 세대를 대표해 발언에 나선 박 위원장은 “행정통합 논의는 하루아침에 갑자기 등장한 사안이 아니라, 11대 의회부터 두 차례에 걸쳐 논의되어 온 사안이며, 현재는 세 번째 논의 단계에 와 있다”며 “그 과정에서 반대와 우려가 있었던 것도 사실이지만, 충분한 시간 동안 논의와 숙고가 이뤄져 왔다”고 설명했다.이어 박 위원장은 “변화는 언제나 두렵고, 특히 앞이 보이지 않는 변화는 더 큰 불안을 동반한다”면서도 “그러나 변화 자체를 회피하는 것이 결코 해답이 될 수는 없다”고 강조했다. 또한 그는 “실패를 두려워하지 않고 원인을 분석하며 다시 도전했기에 오늘의 성과를 만들어낸 사례는 우리 사회 곳곳에서 확인할 수 있다”며 “행정통합 역시 이러한 관점에서 바라봐야 한다”고 말했다.특히 박 위원장은 통합 논의 과정에서 제기되고 있는 예산 문제와 권한 이양 문제와 관련해 “예산이 충분히 뒷받침되지 않으면 어떻게 할 것인지, 실질적인 권한 이양이 이뤄지지 않으면 어떻게 할 것인지에 대한 걱정과 고민이 있다는 점을 충분히 이해한다”고 전제한 뒤 “그렇기 때문에 더욱 중앙정부가 명확한 입장을 밝혀야 한다”고 촉구했다.아울러 “이재명 정부는 행정통합과 관련된 예산의 방향과 권한 이양 가능 범위를 분명히 제시해야 한다”며 “지방이 책임 있는 결정을 내릴 수 있도록 명확한 기준을 제시하는 것이 정부의 역할”이라고 강조했다.박 위원장은 끝으로 “경북의 모든 것을 걸어야 하는 분기점에서, 경북도의회 역시 도민과 함께 책임 있는 선택을 해 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부