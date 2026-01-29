박채아 경북도의회 道 교육위원장 “경북대구통합, 경북의 새로운 미래를 여는 기회”… 통합 찬성토론 나서

“변화를 위한 선택이다”… 박 위원장, 경북대구통합 찬성
“경북의 분기점, 통합 선택해야”
박채아 경북도의회 교육위원장은 지난 28일 열린 제360회 경북도의회 본회의에서 경북대구행정통합과 관련한 찬성토론에 나서며 “지금 우리는 지역의 이해관계를 넘어 경북이 나아갈 미래를 선택해야 하는 중대한 분기점에 서 있다”고 밝혔다.
경북에서 오랫동안 살아갈 청년 세대를 대표해 발언에 나선 박 위원장은 “행정통합 논의는 하루아침에 갑자기 등장한 사안이 아니라, 11대 의회부터 두 차례에 걸쳐 논의되어 온 사안이며, 현재는 세 번째 논의 단계에 와 있다”며 “그 과정에서 반대와 우려가 있었던 것도 사실이지만, 충분한 시간 동안 논의와 숙고가 이뤄져 왔다”고 설명했다.
이어 박 위원장은 “변화는 언제나 두렵고, 특히 앞이 보이지 않는 변화는 더 큰 불안을 동반한다”면서도 “그러나 변화 자체를 회피하는 것이 결코 해답이 될 수는 없다”고 강조했다. 또한 그는 “실패를 두려워하지 않고 원인을 분석하며 다시 도전했기에 오늘의 성과를 만들어낸 사례는 우리 사회 곳곳에서 확인할 수 있다”며 “행정통합 역시 이러한 관점에서 바라봐야 한다”고 말했다.
특히 박 위원장은 통합 논의 과정에서 제기되고 있는 예산 문제와 권한 이양 문제와 관련해 “예산이 충분히 뒷받침되지 않으면 어떻게 할 것인지, 실질적인 권한 이양이 이뤄지지 않으면 어떻게 할 것인지에 대한 걱정과 고민이 있다는 점을 충분히 이해한다”고 전제한 뒤 “그렇기 때문에 더욱 중앙정부가 명확한 입장을 밝혀야 한다”고 촉구했다.
아울러 “이재명 정부는 행정통합과 관련된 예산의 방향과 권한 이양 가능 범위를 분명히 제시해야 한다”며 “지방이 책임 있는 결정을 내릴 수 있도록 명확한 기준을 제시하는 것이 정부의 역할”이라고 강조했다.
온라인뉴스부