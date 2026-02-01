지자체, 농기계 풀가동 일손 부족 해소

울진, 트랙터 등 18종 45대 도입

지방자치단체들이 본격적인 농사철을 앞두고 농가 일손 부족을 해소하기 위해 농기계 임대 사업 확대에 나서고 있다.경북 울진군은 올해 임대용 농기계 트랙터 등 18종 45대를 신규 도입해 농업인의 영농 편의 증진과 노동력 부담을 줄인다고 1일 밝혔다.도입 기종은 작업 효율성과 안전성을 동시에 고려해 선정됐으며 반복 작업이 많은 영농 현장에서 농업인의 체력 부담을 실질적으로 줄이는 데 중점을 뒀다.전북 순창군은 올해 농기계 임대 사업소 운영을 토요일까지 확대한다.농가에 최대한의 편의를 제공하기 위해서다. 순창은 농기계 임대 사업소 3곳(본소,서부권, 복흥·쌍치)에서 농업용 트랙터 등 52종 765대의 농기계를 운용하고 있다.농기계 임대 사업소 10곳을 운영하며 콤바인·트랙터 등 66종 1127대를 보유 중인 충북 괴산군은 올해부터 임대 농기계 운반 서비스와 순회 수리 지원을 강화한다. 특히 순회 수리 부속품 지원 금액을 기존 5만원에서 10만원으로 2배 인상한다.제주도는 지난해 서귀포시 강정동에 서귀포농업기술센터 농기계 임대 사업소 분소를 열면서 임대 사업소를 6곳으로 늘렸다. 올해는 감귤원 파쇄 작업이 집중되는 2~4월에 위탁 등의 방식으로 2곳을 추가 운영할 계획이다. 임대 장비 보유 대수도 2021년 922대에서 1288대로 약 40% 늘렸다.전남도를 비롯한 경북 영천시, 청송·영양군, 전북 정읍시, 충남 당진시, 충북 괴산·진천군, 강원 평창군 등은 농기계 임대료 50% 감면 사업을 올해 말까지 연장한다.애초 2020년 4월부터 2025년 말까지 한시적으로 시행하려던 것을 농촌의 경제적 어려움을 고려해 1년 연장하기로 결정했다.윤경희 청송군수는 “이번 연장 조치는 농기계 가격 및 유류비, 인건비 증가 등으로 농업인 부담이 가중되는 것을 완화하기 위한 차원”이라며 “지역 농업인의 경영 안정을 위한 실질적인 지원책을 지속해 마련하겠다”고 말했다.청송 김상화 기자