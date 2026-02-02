안산시, 중기 육성자금·특례보증 지원…운전자금 최대 5억원

서울Pn

“설 연휴기간 공영주차장 무료로 쓰세요” 서울시설

안산시청사 전경


경기 안산시는 중소기업의 금융 부담 완화와 경영 안정을 지원하기 위해 ‘2026년 중소기업육성자금 융자 및 특례보증 지원사업’을 본격 추진한다고 2일 밝혔다.

육성자금 융자지원 규모는 총 1500억원으로, 관내 중소기업과 사회적기업·협동조합을 대상으로 운영된다. 운전자금은 업체당 최대 5억원, 창업기업은 5000만원, 사회적기업 및 협동조합의 경우 2000만원까지다.

융자 금리는 금융기관 기준금리를 적용하되, 시가 연 1.5~1.8% 수준의 이자 차액을 보전해 준다.

또 기술력은 있으나 담보력이나 신용도 부족으로 금융 접근에 어려움을 겪는 기업을 위해 총 136억원 규모의 특례보증 지원사업을 함께 추진한다. 업체당 최대 3억원 이내의 보증을 지원하며, 연중 수시로 신청할 수 있다.

중소기업 육성자금 융자 신청은 오는 9일부터 자금 소진 시까지 협약 금융기관을 통해 접수하며, 특례보증은 경기신용보증재단 상담 후 추천 절차를 거쳐 지원받을 수 있다.

이민근 안산시장은 “이번 육성자금과 특례보증 지원은 단기적인 자금 지원을 넘어, 지역 기업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 금융 지원 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
