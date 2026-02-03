천안·아산 ‘K팝 돔구장’ 속도 내는 충남

2031년까지 1조 투입 5만석 규모

광역복합환승센터 완공 땐 시너지

충남도가 천안과 아산 경계에 스포츠·문화·공연 산업 복합 거점으로 추진하는‘K팝 돔구장’ 건립 추진에 속도를 낸다. 도는 2일 천안시와 아산시 관계자, 전문가 등 20여명이 참석한 가운데 태스크포스(TF) 첫 회의를 개최했다.천안아산 돔구장은 지난해 11월 김태흠 충남지사가 충남을 ‘글로벌 K컬처’ 허브로 만들겠다며 공식화했다. 도는 공식 발표 2개월여 만에 타당성 조사 용역을 시작한 데 이어 TF도 꾸려 가동을 시작했다.돔구장은 KTX 천안아산역에서 도보로 10~20분 거리 20만㎡ 부지에 2031년까지 1조원을 투입해 5만석 이상 규모로 건립할 계획이다. 날씨에 영향받지 않는 ‘365일 열린’ 대한민국 복합 여가 플랫폼이다.돔구장에서는 연간 프로야구 30경기 이상을 치르고 축구 및 빙상 경기를 여는 한편, 150~200일가량 K팝 공연과 전시, 기업 행사 등을 유치한다.도는 KTX 천안아산역에 광역환승복합센터도 건립해 돔구장과 함께 시너지를 낸다는 계획이다. 연면적 29만 6800㎡ 규모인 광역환승복합센터는 2030년까지 6735억원을 투입해 환승 시설과 주거·상업·문화·업무 인프라를 갖출 예정이다.도는 해외 돔구장 건축 면적과 공간 활용 사례를 분석해 운영 비용, 재원 조달 방안, 사업 추진 방식 등도 마련할 계획이다. 전형식 부지사는 “지난해 12월 정부도 5만석 규모 돔구장 건립 계획을 발표하는 등 국가적 흐름과 충남 목표가 일치해 성공 가능성이 높다”며 “기관 간 탄탄한 협력 체계 구축·가동으로 돔구장 건립을 성공적으로 추진하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자