여수시, ‘숙박요금 사전신고제’ 참여업소 모집

숙박업소 신뢰도 제고와 불친절 및 부당요금 발생 예방 기대

여수시청 전경.

전남 여수시가 2026여수세계섬박람회에 대비해 관내 숙박업소를 대상으로 ‘숙박요금 사전신고제’ 참여업소를 모집한다.신청 기간은 오는 5월 말까지이며 여수시 관내에서 영업 신고를 완료한 숙박업소를 대상으로 한다.다만, 숙박요금 사전신고제에 이미 참여 중인 업소는 이번 모집 대상에서 제외된다.숙박요금 사전신고제는 숙박업소가 적용 예정 요금을 사전에 신고하도록 하는 제도로 요금 운영의 투명성을 높이고 관광객이 합리적인 가격으로 숙박시설을 이용할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.여수섬박람회를 포함해 여수를 방문하는 국내외 관광객에게 숙박업소에 대한 신뢰도 제고와 불친절 및 부당요금 발생 예방에도 도움이 될 것으로 기대를 모으고 있다.여수시는 ‘숙박요금 사전신고제’를 통해 국제행사 개최 도시에 걸맞은 숙박 서비스 환경 조성과 관광도시 이미지를 제고할 방침이다.시 관계자는 “2026여수세계섬박람회를 앞두고 관광객이 안심하고 여수를 찾을 수 있도록 숙박 요금 관리에 만전을 기하고 있다”며 “관내 숙박업소들의 적극적인 관심과 참여를 바란다”고 말했다.한편, 여수시는 섬박람회 개최 전까지 숙박 요금 안정화와 서비스 품질 향상을 위한 다양한 행정 지원과 완전 환경 점검을 지속적으로 추진할 계획이다.여수 류지홍 기자