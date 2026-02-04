전남도, 농어촌 빈집 활용해 귀농어귀촌 지원

농어촌 지역 빈집 임대해 귀농어귀촌인에 저렴한 임대료로 공급



강진군 새뜰하우스 내부. 전남도 제공

전라남도가 귀농어귀촌인의 주거 부담을 낮추고 안정적 지역 정착을 지원하기 위해 농어촌 빈집을 활용한 ‘전남형 새뜰하우스’ 사업을 추진한다.새뜰하우스는 시군이 농어촌 지역 빈집을 4~6년간 무상 임대하는 조건으로, 임대 기간에 따라 6천만 원에서 8천만 원까지 리모델링 비용을 지원하는 사업이다.시군은 리모델링을 마친 주택을 귀농어귀촌인의 전입 가구원 수에 따라 3인 가구 이상은 월 1만 원, 2인 가구 월 5만 원, 1인 가구 월 10만 원의 저렴한 임대료로 공급한다.‘새뜰(settle)하우스’ 사업은 단기 체류 중심이 아닌 귀농어귀촌인을 위한 정착형 주거지원 사업 정책으로 귀농·귀촌 과정의 가장 큰 부담인 주거비 걱정을 덜고 안정적인 주거환경을 지원하기 위해 추진했다.전남도는 2024년부터 매년 20동씩 새뜰하우스 조성을 추진하고 있으며 올해까지 영암 10동과 나주 9동 등 모두 60동을 확보할 계획이다.현재 23동이 준공됐고, 이 가운데 13동은 입주자 모집을 완료했다.빈집살이나 리모델링 주택 입주를 희망하는 경우 해당 시군에 문의하면 된다.전남도는 또 올해 귀농어귀촌인의 유입과 안정적 정착을 지원하기 위해 주거지원 외에도 상담부터 체험과 주거, 창업, 공동체 정착까지 전 과정을 아우르는 11개 사업에 총 473억 원을 투입할 계획이다.윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “귀농어귀촌 정책은 단순한 인구 유입이 아니라 공동체 속에서 함께 살아가는 것이 핵심”이라며 “단계별 체류와 주거, 창업, 공동체 정책을 연계해 안정적 농어촌 정착 모델을 만들겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자