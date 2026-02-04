용인시, 행안부 자연재해 안전도 평가 3년 연속 ‘A등급’…복구비 2% 추가 지원



용인시청사 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

용인특례시는 행정안전부 주관 ‘2025년 자연재해 안전도 진단’에서 최고 등급인 A등급을 받았다고 4일 밝혔다. 2023년과 2024년에 이어 3년 연속 A등급을 받게 되면서 전국적인 재난 대응 모범 지자체로 자리매김했다.시는 앞으로 1년간 피해 발생 때 복구비 2%를 추가로 지원받을 수 있게 됐다.행안부는 전국 228개 시군구를 대상으로 자연재해 위험 요인 분석, 재난 관리, 시설 관리 추진 실적 등을 종합적으로 평가해 자연재해 안전도를 5개 등급(A~E)으로 분류한다.용인시는 위험 징후 인지 체계 구축, 풍수해 대응 훈련, 재난 예·경보 시스템 정비 등 재난 관리 지표 전반에서 높은 평가를 받았다.또한 자연재해 예방 사업 추진, 재해 취약 시설 관리 등 시설 관리 부문에서도 높은 점수를 얻으며 종합 평가에서 최고 등급을 유지했다.이상일 시장은 “취임 이후 강조했던 것 중 하나가 ‘안전’인 만큼 안전과 관련해서는 타협할 수 없다는 생각으로 안전문화살롱 개최, 전국 지자체 최초의 맞춤형 학교 제설 지도 등을 만들었다”며 “시민 안전을 지키는 데 있어 예방보다 좋은 대책은 없는 만큼 앞으로도 자연 재난 대비에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자