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양천구, 청소년 드론축구단 ‘Y-퓨처윙스’ 발대식 개최

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드론 융합한 미래형 교육 프로그램
초등 6명, 중등 6명 등 총 12명 선발
이기재 양천구청장이 드론축구단 ‘Y-퓨처윙스’ 발대식에서 인사말 중이다.
양천구 제공


서울 양천구는 지난 14일 넓은들미래교육센터에서 드론 기술과 스포츠를 결합한 청소년 드론축구 선수단 ‘Y-퓨처윙스(Y-FUTURE WINGS)’ 창단 발대식을 개최했다고 16일 밝혔다.

행사에는 드론축구 선수단과 지도강사, 학부모 등 50여명이 참석했고, 위촉장 수여와 유니폼 전달, 드론축구 시연, 선수대표 선서 등이 진행됐다.

Y-퓨처윙스는 드론 기술과 스포츠를 융합한 미래형 교육 프로그램으로, 청소년들의 디지털 역량과 창의적 문제 해결 능력을 키우고 드론 분야 인재를 양성하기 위해 창단됐다.

선수단은 초등학교 4학년부터 중학교 3학년 학생을 대상으로 지난 1월 27일부터 2월 18일까지 23일 동안 공개 모집했으며, 4대 1의 경쟁률을 기록했다. 구는 드론 조종 능력과 협동심 등을 종합적으로 평가하는 입단 심사를 거쳐 총 12명(초등 6명, 중등 6명)을 최종 선발했다.

선수단은 올해 3월부터 12월까지 활동한다. 이들은 매주 토요일 정기훈련을 통해 드론 조종 기술과 팀 전술을 익히고, ‘2026 Y교육박람회’와 서울시 등 전국 단위 유소년 드론축구 대회에 참가해 실전 경험도 쌓을 예정이다.

이기재 구청장은 “앞으로 드론·인공지능(AI) 등 다양한 첨단기술 교육을 통해 청소년들이 협력과 도전 정신을 키우며 성장할 수 있도록 지원하고, 전국에서 경쟁력을 갖춘 드론 특화 미래형 교육 모델을 선도해 나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
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