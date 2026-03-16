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여수세계섬박람회 ‘예술 공연단체’ 모집

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4월 30일까지 지자체 공연단체 22팀 모집, 공연료 등 지원


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2026여수세계섬박람회 지자체 예술단체 초청공연단 모집 홍보물.


2026여수세계섬박람회 조직위원회가 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 지역별 특색 있는 볼거리를 제공하기 위해 지자체 예술 공연단체를 모집한다.

모집 대상은 전국 광역 및 기초지자체 예술단이거나 지자체의 추천을 받은 팀이다.

공연은 40~50분 규모의 국악·무용·연극·뮤지컬·관현악·대중음악 등 다양한 장르를 모집한다.

조직위는 22개 팀을 모집할 예정이며, 팀당 300만 원 내외의 공연료 지원 및 무대·조명·음향·스태프 등 공연 운영 전반을 지원하고 홍보할 계획이다.

4월 30일까지 모집하며, 공문 또는 이메일로 신청 가능하다.

조직위는 신청 지자체들과 공연 일정을 조정해 9월 5일부터 11월 4일까지 주행사장 열린무대와 특별공연장에서 공연을 추진할 예정이다.

자세한 사항은 섬박람회 누리집 공지 사항에서 확인할 수 있다.

김종기 조직위 사무총장은 “전국 지자체 예술단체가 참여하는 이번 초청공연은 섬박람회의 문화 프로그램을 더욱 풍성하게 만들고, 지역 간 문화교류와 상생 협력의 계기가 될 것”이라며 “많은 지자체와 공연단체의 적극적인 참여를 기대한다”고 밝혔다.

2026여수세계섬박람회는 9월 5일부터 11월 4일까지 돌산 진모지구 일대에서 열리며 섬의 가치와 미래 비전을 조명하는 국제행사로, 다양한 전시와 공연, 체험 프로그램을 통해 섬과 바다의 지속 가능한 미래를 제시할 예정이다.

여수 류지홍 기자
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