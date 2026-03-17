함평 양돈농가서 아프리카돼지열병 발생

발생 농장 초동 대응·출입 통제·이동제한·긴급 방역 조치 나서
전남 함평군 신광면 소재 양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생해 전남도가 초동방역 조치에 나섰다.
전남도는 ASF 확산 방지를 위해 가축위생방역지원본부 초동방역팀을 투입해 발생농장 출입 통제와 소독 등 긴급 방역 조치를 하고 있다.
도는 발생농장에 대해 신속한 가축 처분을 하고, 청소·소독과 주변 지역 환경오염 차단을 위한 사후 관리도 철저히 추진할 방침이다.
이어 발생농장 반경 10km 범위를 방역지역으로 설정하고, 방역지역 내 양돈농장과 역학 관련 농장·시설에 대해 이동 제한 및 임상·정밀검사를 실시한다.
또 현장지원관을 파견해 발생 원인 등에 대한 추가 역학조사를 진행하고, 방역지역 내 양돈농가를 대상으로 집중 소독과 예찰 활동도 강화한다.
이영남 전남도 동물방역과장은 “도내 확산 방지를 위해 가용 자원을 총동원해 차단방역에 총력을 기울이겠다”며 “농가에서는 농장 출입 차량과 사람에 대한 통제, 농장 내외부 소독 등 차단방역을 철저히 해 달라”고 당부했다.
16일 기준 올해 전국 아프리카돼지열병 발생은 총 24건이며, 전남에서는 영광·나주·무안에 이어 이번이 네 번째 발생이다.
함평 류지홍 기자
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