완도군, ‘다시마 종자 본 양성 시범 사업’ 추진

기후변화 대응 안정적인 종자 공급 체계 구축



완도군이 지난 16일 농어민문화체육센터에서 ‘다시마 종자 본양성 시범 사업’ 추진 행사를 하고 있다.

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전남 완도군이 기후 위기에 대응하기 위해 해상 가이식 과정을 생략한 ‘다시마 종자 본양성 시범 사업’을 추진한다.이 사업은 최근 장기적인 바다 수온 상승과 해양 환경 변화로 기존 방식의 종자 생산과 양식 과정에 어려움이 발생함에 따라 육상 종자 양성 후 가이식 없이 어가에 공급하기 위해 추진하게 됐다.기존에는 모조를 구입해 육상에서 종자를 생산한 뒤 해상 가이식을 거쳐 어가에 공급했으나 이번 사업은 육상에서 종자를 양성한 후 가이식 과정 없이 곧바로 어가에 공급하는 방식으로 진행된다.가이식을 생략한 다시마 종자 생산 기술은 2015년부터 종자를 분양한 이남용 전 수산업경영인 완도군연합회장이 연구·개발해 왔으며, 지난 2017년 양성 실험에 성공했다.당시에는 해양 환경이 비교적 안정적이어서 기존 방식의 종자 생산과 양식이 원활하게 이뤄져 현장 적용으로 이어지지 않았다.하지만 2023년 이후 고수온 등 해양 환경 변화가 나타나면서 미역과 다시마 모조가 녹는 사례가 발생하고 채묘 및 가이식 과정에서 어려움이 발생하는 등 기존 방식의 한계가 드러나기 시작했다.이에 군은 지난 3월 16일 농어민문화체육센터에서 사업 추진 행사를 갖고 가이식 없는 종자 생산 기술을 현장에 적용하기 위해 금일읍과 노화읍, 청산면, 보길면, 생일면 등 6개 어촌계에 1000여 개의 채묘 틀을 공급했다.종자는 가이식 없이 양성할 수 있으며 전복 먹이용과 식용으로도 가능하다.군은 해상 시험 양식을 실시해 생육 상황을 주기적으로 확인하고 현장 적용 가능성과 기술 안정성 등을 확인할 계획이다.또 미역, 곰피 등 다른 해조류 품종에도 해당 기술을 적용해 기후변화에 대응하는 해조류 양식 기반을 조성할 방침이다.신우철 완도군수는 “이번 사업의 효과를 검증해 안정적인 종자 공급 체계를 구축하고 향후 보급 확대 방안을 검토하겠다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자