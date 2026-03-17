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순천시 왕조1동 ‘주민자치 프로그램’ 인기몰이

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접수 첫날부터 긴 대기줄
11개 프로그램 470명 모집, 노래교실 등 인기 높아


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순천시 왕조1동 주민자치 프로그램 2분기 수강생 모집에 주민들의 발길이 이어지고 있다.


순천시 왕조1동이 운영하는 주민자치 프로그램이 큰 인기를 얻고 있다. 2분기 수강생 모집이 시작되면서 접수 현장이 주민들의 참여 열기로 뜨겁다.

왕조1동 주민자치회는 지난 16일부터 오는 27일까지 2분기 주민자치 프로그램 수강생을 모집한다. 이번 프로그램은 노래교실을 비롯해 총 11개 강좌로 운영된다. 수강생은 총 470명을 선착순으로 모집한다.

접수 첫날인 16일에는 많은 주민이 프로그램 참여를 위해 이른 아침부터 접수 현장을 찾았다. 특히 노래교실은 정원 70명으로 운영되는 인기 프로그램으로 매 분기 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.

이날 접수 현장에서는 주민자치위원 10명이 참여해 신청 접수와 안내를 도우며 원활한 진행을 지원했다.

왕조1동 주민자치회 관계자는 “주민들의 적극적인 참여에 감사드린다”며 “앞으로도 주민들의 문화·여가 활동과 평생학습 기회를 확대할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하겠다”고 밝혔다.

신혜정 왕조1동장은 “주민자치 프로그램은 주민들의 삶의 질을 높이고 지역 공동체를 활성화하는 중요한 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 주민들이 함께 배우고 소통할 수 있는 다양한 프로그램 운영을 적극 지원하겠다”고 강조했다.

순천 최종필 기자
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