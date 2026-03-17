동작구 “효도콜센터 4만콜·효도가게 430곳 돌파”

효도콜센터 기념 사례 공유회 개최

“효도패키지 사업 덕분에 일상생활 편해져”



박일하 동작구청장이 16일 구청 대강당에서 열린 ‘효도콜센터 사례공유회’에서 참석자들에게 인사말을 하고 있다.

동작구 제공

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서울 동작구는 어르신들에게 원스톱 민원 서비스를 제공하는 ‘효도콜센터’가 4만콜을 넘어 기념 사례 공유회를 개최했다고 17일 밝혔다.전날 구청 대강당에서 열린 ‘효도콜센터 개소 3주년 및 4만콜 돌파 기념 사례공유회’에서는 효도콜센터를 직접 이용한 어르신들의 이용 사례 발표를 시작으로 노인복지 증진에 기여한 유공자 표창 및 감사장 수여, 축하공연 등이 진행됐다.사례 발표에 나선 어르신들은 “혼자 하기 힘든 이불 빨래 서비스를 받을 수 있는 효도세탁과 이동의 편의를 돕는 효도택시 덕분에 일상생활이 몰라보게 편해졌다”며 감사의 뜻을 전했다. 콜센터 상담원은 “어르신들의 크고 작은 고민을 해결해 드릴 때마다 상담원으로서 큰 자부심과 보람을 느낀다”고 밝혔다.구는 ‘효도콜센터’를 필두로 효도한방의료돌봄, 효도세탁, 더(THE)효도케어센터 등 총 14종의 효도패키지 사업을 추진 중이다. 올해는 어르신들의 경제적 부담을 덜어드리기 위한 효도가게, 효도카드 사업을 새롭게 선보였다.효도가게는 식당, 미용실, 안경원 등 생활밀착형 업종이 참여해 만 65세 이상 어르신들에게 10~50%의 할인 혜택을 제공하는 사업이다. 지난 1월 효도식당을 시작으로 현재까지 식당 247곳, 이미용실 56곳, 안경원 31곳 등 총 430곳을 넘어섰다.지난 2월 24일부터 배부를 시작한 ‘효도카드’는 지역 내 1년 이상 거주한 80세 이상 어르신 1만 6191명을 대상으로 지급한다. 연간 3만원 상당의 바우처 카드로 미용실, 목욕탕, 문화체육시설 등에서 사용할 수 있다.박일하 구청장은 “어르신 정책은 선택이 아닌 지자체의 당연한 의무”라며 “앞으로도 효도가게와 효도카드와 같이 어르신들의 노후에 실질적인 보탬이 되는 복지 서비스를 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다”고 말했다.박재홍 기자