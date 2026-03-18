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전남도, 중동사태 대응 중소기업·소상공인 금융지원

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6천억 규모…긴급 자금·특별보증·수출 물류 지원 확대


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전남도청 전경.


전라남도가 중동발 대외 여건 악화로 유가와 물류비 부담이 커짐에 따라 중소기업과 소상공인의 경영 안정을 위해 총 6000억원 규모의 금융지원을 추진한다.

먼저 중소기업 경영 안정을 위해 4000억원 규모의 육성 자금을 지속 지원한다.

특히 중동 사태로 수출입 차질이나 원자재 가격 상승 등으로 일시적 자금 애로를 겪는 기업을 위해 100억원 규모의 긴급 경영안정자금을 별도로 운영한다.

중소기업 긴급 경영안정자금은 분쟁 지역 수출입 기업을 대상으로 기업당 최대 3억원을 지원하며, 2년 거치 일시 상환 조건과 함께 2.50%포인트 이차보전(이자 지원) 혜택을 제공한다.

소상공인 금융지원도 확대된다.

도는 대출 이자의 3~3.50%를 지원하는 소상공인 육성 자금을 기존 1000억원에서 2000억원으로 확대하고, 중동 사태 영향으로 경영 부담이 우려되는 소상공인을 대상으로 30억원 규모의 특별보증도 시행할 계획이다.

수출 중소기업 지원도 강화한다.

도는 중소벤처기업부 긴급 물류바우처 사업과 연계해 수출 기업의 물류비 부담 완화를 지원하고, 전남중소기업일자리경제진흥원에 중소기업 피해신고센터를 운영해 원자재 수급과 물류 등 현장 애로를 신속히 파악할 예정이다.

전남도는 또 정부의 ‘석유 판매액 최고액 지정’과 ‘석유제품 매점매석행위 금지’ 조치에 따라 도와 22개 시군 물가 부서에 특별신고센터를 설치·운영한다.

서은수 전남도 일자리투자유치국장은 “긴급 지원 대책이 기업과 소상공인의 경영 안정에 실질적 도움이 되길 바란다”며 “전남 경제의 회복력과 민생경제 활력을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

무안 류지홍 기자
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