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목포해경, 연안사고 예방 ‘Level Up 캠페인’…9월 30일까지

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국민 참여로 연안사고 예방 강화 캠페인 전개
국민제보·안전메시지·우리 가족 바다안전 운영


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안전사고 예방을 위한 제보 큐알 코드. (목포해양경찰서 제공)


목포해양경찰서는 국민 참여를 통해 연안사고 예방을 강화하기 위한 ‘Level Up 캠페인’을 오는 9월 30일까지 추진한다고 18일 밝혔다.

캠페인은 최근 낚시, 갯바위, 해안 관광 등 연안 활동 증가로 사고가 지속 발생함에 따라 기존 홍보 중심에서 벗어나 국민 참여 기반 예방 활동으로 전환하기 위해 마련됐다.

추진 프로그램은 연안 위험 요소를 직접 제보하는 ‘국민 제보’, 해양 안전 한 줄 메시지를 제작·공모하는 ‘안전 메시지’, 가족 단위 실천을 유도하는 ‘우리 가족 바다 안전 약속’ 등 3개 프로그램으로 운영한다.

목포해경은 이번 캠페인을 통해 국민 참여 결과가 현장 점검과 시설 개선으로 이어지고, 나아가 안전 문화 확산으로 연결되는 선순환 구조를 구축할 방침이다. 특히 제보는 위험 요소의 신속한 개선으로, 메시지는 안전 인식 확산으로, 가족 참여는 생활 속 실천으로 이어져 연안사고 예방 효과를 높일 것으로 기대하고 있다.

해경 관계자는 “연안사고는 작은 부주의에서 시작되는 경우가 많은 만큼 국민 한 사람 한 사람의 참여가 무엇보다 중요하다”며 “이번 캠페인을 통해 국민과 함께 만드는 해양 안전 문화를 정착시키고, 사고 예방 중심의 현장 대응을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.


임형주 기자
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