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전남도, 여수석유화학산단 ‘산업위기대응특별지역’ 검토

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중동사태로 원료 수급 불안·위기 심화…정부와 위기 대응 협력


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여수국가산단 전경.


전라남도는 중동 사태에 따른 여수 석유화학 국가산업단지 위기에 대응하기 위해 ‘산업위기대응특별지역’ 지정 신청을 검토하고 있다고 밝혔다.

그동안 글로벌 공급 과잉과 수익성 악화, 탄소 규제 강화 등 복합적 어려움에 직면해온 석유화학 산업은 최근 중동 사태로 원유와 납사 등 원료 수급 불안정과 가격 상승으로 경영 여건이 더욱 악화하고 있다.

전남 지역 석유화학 업체들의 공장 가동률은 손익분기점을 밑도는 50~60% 수준에 머물고 있고 원료 수급 차질이 지속되면 공장 가동 중단 등으로 지역 경제 전반의 어려움이 예상된다.

이에 전남도는 정부 지원과 세제 지원 등을 받기 위한 산업위기대응특별지역 지정 신청을 검토하고 있다.

산업위기대응특별지역으로 지정되면 고용 유지와 근로자 생계 안정 지원 등 기업 경영 지원 등을 위한 국가 차원의 지원이 가능하다.

고용유지지원금 한도와 지원 비율이 확대되고, 실직자와 무급휴직자를 위한 긴급 생계 지원과 재취업 훈련도 강화된다.

또 산단 입주 기업을 대상으로 법인세와 소득세, 취득세, 재산세 등 세제 감면이 가능하며 협력업체를 위한 긴급 경영안정자금 융자와 대출 만기 연장 등 금융 지원도 추진된다.

이와 함께 지역 소상공인을 위한 경영안정자금이 지원되고, 신산업 육성과 지역 경제 활성화를 위한 국책 인프라 사업 추진도 가능하다.

전남도는 앞으로 석유화학 산업 위기 대응과 함께 친환경·고부가가치 산업 중심의 구조 전환을 추진할 방침이다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 “중동 사태로 석유화학 산업의 경영 여건이 악화하고 있어 산업위기대응특별지역 지정 필요성을 검토하고 있다”며 “정부와 협력해 지역 산업 위기 대응과 산업 경쟁력 강화를 추진하겠다”고 밝혔다.

여수 류지홍 기자
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