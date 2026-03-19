서울Pn

검색

서울시, BTS 컴백 종합 교통대책…“대중교통 정

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“장애인과 비장애인이 함께 누려요”…서울, 전국

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“내 땅은 얼마일까?”…은평구, 올해 개별공시지가

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

신촌 백화점 쉬는 날, 지하 주차장은 록 공연장이

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

박찬대 “‘공항 통합설’, 근거 없는 억측…불안해 마시라”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

박찬대 더불어민주당 의원. 의원실 제공


더불어민주당 인천시장 후보로 단수 공천된 박찬대 의원은 19일 일각에서 제기된 ‘공항 통합설’과 관련해 “근거 없는 억측”이라며 선을 그었다.

박 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “보도를 접하자마자 국토교통부 장관과 재정경제부 장관에게 확인했다”며 “정부 내부에서 전혀 논의된 바 없는 사안”이라고 밝혔다.

그는 “인천공항은 세계를 상대로 경쟁하는 대한민국의 자랑스러운 허브공항”이라며 “단순한 통폐합 논리로 다룰 수 없다”고 말했다. 그러면서 “더 과감한 투자로 경쟁력을 높여야 한다”고 덧붙였다.

최근 정부가 인천공항공사와 김포·제주 등 국내 14개 공항을 운영하는 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단의 통합을 검토하고 있는 것으로 알려지면서 인천시민사회, 노동계가 강하게 반발하고 있다.

인천공항에서 나오는 재원으로 가덕도신공항 건설비를 충당하고 한국공항공사의 적자를 메울 경우 지역 경제에 심각한 타격이 된다고 우려하는 것이다.

그러나 박 의원은 ‘공항 통합설’이 ‘기우’에 불과하다고 판단한다. 그는 “확인되지 않은 뜬소문으로 시민들이 불안해하는 일은 없어야 한다”며 “박찬대가 끝까지 책임지겠다”고 말했다.

강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지역발전 이끌 최고 랜드마크”…강북 신청사 시대로

기공식 참석한 이순희 구청장

내 일상에 쏙 들어온 복지…성북구, ‘지역밀착형 사

정릉 ‘한;평 동네생활연구소’ 사업설명회 개최

동작 취약계층에 에너지비용 지원

최장 6개월간 월 최대 5만원

종로 아이들 행복하도록… 공공보육 342억 투입

2~5세 특별 활동·현장 학습 지원 급·간식비 추가 제공… 시설도 개선

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr