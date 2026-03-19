양천구, ‘청년이 살고 싶은 도시’ 실현 박차

전국 최초 ‘청년예산공시제’ 시행

일자리 등 5대 분야 35개 사업 추진

취업 역량 강화부터 주거 지원 확대

이기재(왼쪽 세 번째) 양천구청장이 지역 청년들과 토론하고 있다.

양천구 제공

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서울 양천구는 ‘청년이 살고 싶은 도시, 양천’ 실현을 목표로 ▲일자리 ▲경제·주거 ▲교육 ▲복지·문화 ▲참여·권리 등 5대 분야에 걸쳐 총 35개 사업을 본격 추진한다. 특히 올해부터 전국 최초로 ‘청년예산공시제’를 시행해 청년정책의 투명성을 높이고, 실질적인 효과를 내는 사업에 예산을 집중적으로 투입하며 청년 예산 비중을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.구는 2026년 통합회계 기준 총예산 1조 1080억원 중 약 9.8%에 해당하는 1087억원이 청년 예산으로 편성됐다고 설명했다. 구의 청년 인구는 약 10만명으로 전체 인구의 24%를 차지한다.양천구는 지역 청년의 실태 현황과 정책 수요를 반영한 종합 계획을 수립하고, 일 경험 기회 확대부터 경제·주거 부담 완화, 미래 준비 지원, 삶의 질 향상, 참여 기회 확대까지 청년의 삶 전반을 아우르는 다양한 사업을 추진한다. 특히 낮은 청년 고용률(39.2%, 서울시 평균 50.2%)과 높은 청년 1인 가구 비율(29.43%)이라는 현실을 고려해 일자리와 주거 지원을 확대하는 데 집중할 예정이다.양천구가 청년의 성공적인 사회 진출과 경제적 자립을 위해 일자리와 주거 분야 지원을 대폭 강화한다.일자리 분야에서는 미취업 청년 1100명에게 자격시험 응시료를 1인당 최대 20만원까지 지원하며, 현직자 멘토링과 일자리카페를 통해 실무 역량을 강화한다. 특히 ‘청년점포 육성사업’을 통해 초기 창업자에게 리모델링비와 임차료 등 최대 2250만 원을 지원해 창업 문턱을 낮춘다.주거 및 자산 형성 지원도 확대된다. ‘청년 월세 지원’을 계속 사업으로 전환해 무주택 청년에게 최대 480만 원의 임차료를 보조하며, 저축액의 100%를 추가 적립해 주는 ‘희망두배 청년통장’으로 목돈 마련을 돕는다. 아울러 전세보증금 반환보증료 지원을 통해 전세 사기 등 주거 피해 예방에도 앞장설 방침이다.교육 분야에서는 ‘청년취업사관학교’와 ‘청년 취업 교육 프로그램’을 통해 AI, 보안검색, 공항지상직 등 취업과 직결된 실무 과정을 운영한다. 지난해 수료자 57%가 취업에 성공한 성과를 바탕으로 디지털 신기술 교육과 취업 지원 서비스를 더욱 강화한다.복지 부문에서는 ‘일상 돌봄 서비스’ 지원 대상을 13세 이상으로 낮추고 기간을 1년으로 늘려 지원 폭을 넓혔다. 특히 청년 예술인 지원 예산을 1억원으로 대폭 증액해 창작 환경을 개선한다. 아울러 청년들이 직접 제안한 ‘신월 문화 한잔’, ‘청년 팝업데이’, 1인 가구 생활용품 지원 등 신규 사업도 본격 추진한다.또 구는 ‘청년 네트워크’와 ‘청년정책위원회’를 활성화해 정책 수립 단계부터 당사자들의 목소리를 반영하는 청년 주도형 행정을 이어갈 방침이다.이기재 구청장은 “청년예산공시제 도입으로 기준을 마련하고, 10만 청년을 위한 정책 로드맵을 실천하며 청년 정책의 모범을 만들어가겠다”고 말했다.유규상 기자