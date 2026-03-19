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여수세계섬박람회조직위, 한국여행업협회와 ‘관람객 유치’ 협약

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국내외 홍보마케팅 협력 강화, 관광상품 개발, 단체관광객 유치에 속도


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여수세계섬박람회조직위가 19일 한국여행업협회와 섬박람회 관람객 유치를 위한 업무협약을 하고 있다.


2026여수세계섬박람회 조직위원회와 한국여행업협회가 19일 한국여행업협회 회의실에서 섬박람회 성공 개최와 관람객 유치를 위한 업무협약을 체결했다.

김종기 섬박람회 사무총장과 이진석 한국여행업협회 회장 등이 참석한 이날 협약식에서 양 기관은 여수세계섬박람회의 국내외 홍보·마케팅 협력을 비롯해 박람회 연계 관광상품 개발 및 지원 등에 협력하기로 했다.

또 우수 관광상품 개발·선정과 마케팅, 국내외 단체관광객 모집 및 지원 등 다양한 분야에서 협력을 추진하기로 했다.

조직위 김종기 사무총장은 “국내 여행업계를 대표하는 한국여행업협회와의 이번 협약은 2026여수세계섬박람회를 국내외에 널리 알리고 실질적인 관람객 유치 성과로 이어가기 위한 중요한 출발점”이라며 “앞으로도 관광 유관기관과의 협력 범위를 지속적으로 넓혀 박람회 성공 개최에 최선을 다하겠다”고 말했다.

조직위는 현재 공식 여행사 15곳을 지정하고 ‘전남 섬 방문의 해’와 2026여수세계섬박람회를 연계한 관광상품 개발을 추진하고 있다.

이를 통해 여수와 전남의 섬 관광 자원을 활용한 다양한 관광상품을 개발·운영하고, 국내외 관광객 유치에도 속도를 낼 계획이다.

여수 류지홍 기자
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