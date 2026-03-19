완도군, 섬 지역 가뭄 대응 총력

해수 담수화 신설 및 운반 급수, 지하수 저류 댐 등 가동



완도군이 보길면 부황제에 운반 급수를 하고 있다.

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최근 겨울철 강수량 부족으로 가뭄이 이어지면서 전남 완도군이 노화읍 넙도 등 도서 지역 주민들의 가뭄 피해 대책 마련에 나섰다.완도군은 먼저 지난해 12월 22일 가뭄 ‘관심’ 단계에 돌입한 노화읍 넙도에 해수 담수화 신설과 저수율 유지를 위한 운반 급수를 추진해 취수량 확보에 들어갔다.또 지난 2월 기준 보길면 부황제 저수율 하락에 따라 지하 저류 댐 가동과 운반 급수를 병행해 용수를 공급했다.운반 급수는 부황제 물 사용량과 저류 댐 송수량 차이를 최소화하기 위해 병행 중이며, 호우 예보에 따라 운영 기간을 결정할 계획이다.현재 보길도 지하수 저류 댐은 보길도와 노화도 주민 8000여명이 37일간(일 2500㎥ 사용) 사용할 수 있는 양이다.이 시설은 지난 2023년 설치됐으며 지표면 아래에 차수 벽을 설치해 지하 수위를 상승시킴으로써 가뭄에도 지하수를 확보할 수 있다.완도군은 기후에너지환경부, 한국수자원공사와 협력해 소안도와 청산도에 추가로 저류 댐을 설치할 예정이며, 소안도는 올해 착공을 목표로 추진하고 있다.군 관계자는 “겨울철 강수량 부족으로 봄 가뭄을 겪고 있는 섬 주민들을 위한 물 공급과 가뭄 대응에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자