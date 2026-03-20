성남 반려견 행동 교정 무료 지원…전문 훈련사 방문까지

온라인 신청 접수…문제행동 교육·펫티켓 프로그램 운영



성남시 반려동물돌봄센터에서 전문 훈련사가 반려견과 견주에 문제행동 교정 교육을 진행하는 모습.

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경기 성남시가 반려견의 문제행동을 예방하고 개선하기 위한 무료 교육 프로그램을 운영한다고 20일 밝혔다.전문 훈련사가 참여하는 맞춤형 행동 교정 상담과 교육을 ‘문화교실’ 형태로 진행한다. 신청은 성남시립동물병원 반려동물돌봄센터 홈페이지를 통해 요일별로 온라인 접수를 받는다. 대상은 성남시에 주소를 두고 반려견 동물등록을 완료한 보호자로, 신청자와 소유자가 동일해야 한다. 다만 직계가족은 예외로 인정한다.상담은 수정구 수정커뮤니티센터 지하 1층에 있는 반려동물돌봄센터에서 한다. 보호자가 작성한 문제행동 내용을 바탕으로 반려견을 동반해 기본 상담과 행동 교정 교육이 진행된다. 상황에 따라 전문 훈련사가 보호자 자택을 직접 방문해 맞춤형 교정 교육도 지원한다. 상담과 방문 교육은 각각 3개월 이내 1회씩 받을 수 있다.일반 훈련소에서 20만~30만원 수준의 비용이 드는 행동 교정 서비스를 무료로 제공하는 점이 특징이다. 성남시는 지난해 219팀을 대상으로 반려견 문제행동 상담을 진행했으며, 시민 호응이 높아 자택 방문 교육까지 지원 범위를 확대했다. 이와 함께 기초 위생 미용과 펫티켓 교육 등 다양한 프로그램도 함께 운영한다.시 관계자는 “전문 훈련사의 체계적인 교육을 통해 반려인과 비반려인 간 갈등을 줄이고, 건강한 반려문화 정착에 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.한상봉 기자