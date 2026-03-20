프랑스 최고 요리사들, 장성군 백양사 사찰음식 매력에 ‘흠뻑’

프랑스마스터셰프협회(MCF), 장성 백양사 사찰음식 ‘극찬’



19일 프랑스 마스터 셰프들이 백양사 사찰음식 시식 전 합장을 하고 있다. (장성군 제공)

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전남 장성군은 ‘프랑스마스터셰프협회(MCF)’ 요리사 200여명이 백양사 사찰 음식을 체험하고 극찬했다고 20일 밝혔다.1949년 설립된 MCF는 전 세계 600여명의 프랑스 출신 셰프들이 활동하는 조직이다. 이들은 최근 ‘전남 미식 팸투어’ 프로그램의 일환으로 200여명이 3개 조로 나누어 18일부터 20일까지 장성 백양사를 방문해 사찰음식을 시식했다.백양사 천진암에 도착한 셰프들은 ‘사찰음식 명장’ 정관 스님과 함께 한국의 전통 음식 문화를 체험했다. 유기농 표고버섯, 미나리, 깻잎, 방울토마토, 딸기, 레몬, 토종 생강, 두부 등 식재료는 장성친환경농업협회가 준비했다. 인공 조미료 없이 자연의 맛을 살린 사찰음식과 수행자의 철학을 담은 조리 과정에 깊이 감명받았다는 평가가 나왔다.행사장 한편에선 장성 친환경 식재료를 알리는 부스가 마련돼 이목을 끌었다. 셰프들은 청정 환경에서 재배된 친환경 장성 농산물에 많은 관심을 보였다.현장을 찾은 김한종 장성군수는 “세계 미식 트렌드를 이끌고 있는 프랑스 마스터 셰프들에게 장성의 아름다운 자연과 전통 사찰음식, 친환경 식재료를 선보일 수 있어 뜻깊었다”며 “장성 미식 관광의 매력을 전 세계에 전하는 소중한 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.임형주 기자