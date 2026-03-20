“계절별 육아용품, 한 번에 해결하세요” 강동구, 육아 ‘꾸러미팩’ 대여

아이맘 강동 장난감 도서관에서 31일부터 대여
봄 놀이팩, 여름 물놀이팩, 가을 캠핑팩 등
서울 강동구는 육아비용 절감과 육아용품 보관 부담을 덜기 위해 아이맘 강동 천호2동점에서 계절과 주제에 맞춰 구성한 ‘꾸러미팩’ 대여 사업을 시작한다고 20일 밝혔다.
오는 31일부터 시작하는 이 사업은 권역별 5곳을 운영하고 있는 아이맘 강동 장난감도서관에서 대여할 수 있다. 2019년부터 미취학 아동 가정의 육아 부담을 덜기 위해 만들어진 아이맘 강동 장난감도서관은 장난감과 도서, 육아용품은 물론 돌·백일상, 명절 한복 등 가정 내 행사지원 품목까지 폭넓게 대여가 가능하다.
꾸러미팩은 사용 기간은 짧지만 부피가 크고 보관이 어려워 별도 구매나 상시 보관이 부담스러운 물품을 주제별로 묶어 구성됐다. 계절 놀이, 야외 활동, 가족 행사 등에 필요한 물품을 한 번에 이용할 수 있도록 구성해 육아 가정의 활용도를 높였다.
3월에 처음 선보이는 꾸러미팩은 “놀이팩”이다. 연령별 동화책을 비롯해 부모와 함께 몸으로 즐길 수 있는 체육 놀이, 역할놀이 등으로 구성했으며, 첫 사전 예약은 오는 31일 오전 10시부터 아이맘 강동 누리집(홈페이지)에서 신청할 수 있다.
서비스를 이용하려면 먼저 장난감도서관 연회원(연회비 2만 원)으로 가입해야 한다. 강동구민 또는 강동구 재직자면 누구나 이용할 수 있으며, 아이맘 강동 누리집(홈페이지) 회원가입 후 신분증과 미취학 아동이 기재된 주민등록등본을 지참해 가까운 장난감도서관을 방문하면 된다.
구는 놀이팩 이후 여름철 물놀이에 적합한 ‘물놀이팩’, 불멍 세트와 곤충채집 세트 등 자연 친화적인 야외 활동을 즐길 수 있는 ‘캠핑팩’을 선보일 예정이다.
이수희 구청장은 “이번 꾸러미팩 대여 사업이 육아 가정의 일상에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 부모들이 필요로 하는 서비스를 세심하게 발굴해 ‘아이 키우기 좋은 강동’을 만들어가겠다”고 밝혔다.
박재홍 기자
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