서초구 “청년 예술인 60팀, 동네에서 만나세요”

대중음악·마술·댄스 등 서초구 곳곳에서 공연



지난해 12월 서초구 ‘찾아가는 청년예술인 콘서트’ 청년 예술인들이 공연을 하고 있다.

서초구 제공

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서울 서초구는 ‘2026 찾아가는 청년예술인 콘서트’ 공개모집 결과 최종 60팀을 선정했다고 20일 밝혔다.‘찾아가는 청년예술인 콘서트’는 역량 있는 청년예술인들에게 안정적인 공연 기회를 제공하고, 구민들에게는 일상 가까이에서 수준 높은 문화공연을 선사하기 위해 2018년부터 시작됐다. 지난해에는 60개 청년예술인 공연팀이 서초구 곳곳에서 총 100여 회의 공연을 진행했다.1월 12일부터 1월 26일까지 19~39세 청년예술인을 대상으로 진행된 이번 공개모집은 클래식·재즈·국악·대중음악·마술·댄스 등 다양한 장르에서 총 300팀, 970명이 지원해 약 5대 1의 경쟁률을 기록했다.클래식 부문 14개, 대중음악 부문 18개, 재즈 부문 9개, 국악 부문 9개, 기타 부문 10개 팀이 선정됐으며 선정된 청년예술인들은 올해 12월까지 지역 내 기관, 학교, 어린이집, 복지시설 등 다양한 생활밀착 공간과 문화예술 사각지대를 직접 찾아가 공연을 펼친다.구는 청년 예술인들에게 서초구 외에도 국제 무대를 제공하는 기회도 제공한다. 구는 2022년과 2025년 우호도시인 프랑스 파리 15구에 서초구 청년예술인들을 파견해 현지 공연 기회를 제공했으며 파리 15구 예술인들이 서초구를 방문했을 때는 협연 무대를 마련하기도 했다.공연 일정과 세부 내용은 추후 서초구청 홈페이지와 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 안내할 예정이다.전성수 구청장은 “서초의 청년예술인들이 지역 곳곳에서 구민과 직접 호흡하며 성장할 수 있도록 서초구가 든든한 무대가 되겠다”고 말했다.박재홍 기자