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양천구, ‘도심 속 자연 놀이터’ 유아숲체험원 6곳 운영

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신정산 두 곳·지양산·용왕산·매봉산·갈산 등
전문 유아숲지도사 배치, 자연 교감 프로그램 운영
어린이들이 양천구 신정산 유아숲체험원을 이용하고 있다.
양천구 제공


서울 양천구는 ‘유아숲체험원’ 6곳을 오는 30일 개장하고 본격 운영에 들어간다고 20일 밝혔다.

유아숲체험원은 아이들이 자연 속 놀이를 통해 생태 감수성을 기르고 정서적 안정과 창의력을 키울 수 있도록 조성된 산림교육 공간이다. 구는 2015년 신정산 우렁바위를 시작으로 총 6곳을 차례로 마련했다. 지난해에만 약 4만 7000명이 참여했다.

대상지는 ▲신정산(우렁바위, 계남) ▲지양산 ▲용왕산 ▲매봉산 ▲갈산 등 총 6곳이다. 축구장 약 8개 면적에 달하는 6만㎡ 규모의 풍부한 숲 공간에서 사계절의 변화를 만끽할 수 있는 프로그램이 진행된다.

특히 올해는 ‘서울형 정원처방’ 프로그램을 확대해 아이들이 자연과 가까워지고 환경의 소중함을 배울 수 있도록 감각을 활용한 다양한 숲 체험활동을 운영할 계획이다. 또 전문 자격을 갖춘 유아숲지도사가 생태 관찰, 자연 놀이, 계절 체험 등 놀이 중심의 교육을 진행한다.

평일에는 모집을 마친 유치원 및 어린이집 원아를 대상으로 유아숲지도사와 함께하는 ‘기본숲반’과 담임교사 인솔하에 자유롭게 활동하는 ‘자율숲반’으로 나눠 운영한다. 주말과 공휴일에는 가족 단위 일반 구민들이 이용할 수 있도록 상시 개방된다.

구는 개장에 앞서 시설물 전반에 대한 안전점검을 완료했으며, 운영 기간에는 월 1회 정기 안전점검 시행, 수급업체 안전보건관리 점검 및 평가, 유아숲지도사 안전보건교육 등을 실시할 예정이다.

이기재 구청장은 “앞으로도 양천의 풍부한 녹지 자원을 활용해 아이들이 자연과 함께 성장할 수 있도록 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
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