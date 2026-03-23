완도군, ‘블루바이오산업 활성화 전략 포럼’ 개최

해조류의 산업적 활용 재조명, 해양바이오 기반 연계 발전 전략 모색



완도군이 지난 20일 ‘블루바이오산업 활성화 전략 포럼’을 개최하고 있다.

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전남 완도군이 (사)한국해양바이오학회와 함께 지난 20일 완도군 생활문화센터에서 ‘블루바이오산업 활성화 전략 포럼’을 개최했다.이번 포럼은 해양바이오 시장에서 해조류 소재 수요가 증가함에 따라 해조류의 산업적 활용 가능성을 재조명하고 완도 지역의 해양바이오 기반 시설 연계 발전 전략을 모색하기 위해 마련됐다.한국해양과학기술원과 한국생명공학연구원, 고려대학교 등 관련 전문가가 참석한 포럼에서는 해양바이오산업 발전 방향과 협력 방안 등을 논의했다.주제 발표에서는 완도군 해양바이오산업 현황과 활성화 방안, 산업 활성화를 위한 cGMP·HACCP 활용 전략, 국내외 바이오 파운드리 동향과 산업형 모델 가능성, 역노화·청노화 R＆D 연계 웰에이징(well-aging) 산업 전략 등이 다뤄졌다.좌미라 한국해양수산개발원(KMI) 책임연구원은 “완도는 전국 최대 해조류 생산지로 높은 인지도를 갖고 있지만 연구·개발 역량은 부족한 상황이다”면서 “해양바이오산업 중심 활성화 방안과 차별화 전략이 필요하다”고 강조했다.백승필 고려대학교 교수는 “완도는 풍부한 해조류 바이오매스를 기반으로 한 역노화·청노화 산업의 최적지다”면서 “해양바이오산업 고도화와 완도 청노화(Slow-aging) 브랜드화로 웰에이징(well-aging) 산업 생태계 구축이 필요하다”고 밝혔다.종합 토론에서는 산학연 협력 강화, 해양바이오 기반 시설 활용 확대, 해조류 소재 산업화 촉진, 전문 인력 양성 및 연구·개발(R＆D) 협력 체계 구축 등 다양한 발전 방안이 제시됐다.신우철 완도군수는 “해조류 기반 블루바이오산업의 가치를 공유하고 고부가가치 자원 생산과 산업화를 위한 교두보를 마련할 수 있는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로 해양바이오 기반 시설을 효율적으로 운영해 해조류산업 활성화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.완도군은 총 450억 원을 투입해 해조류 바이오 스마트 팩토리, 해조류 활성 소재 인증·생산 시설 구축 등 해조류의 생산부터 소재화, 제품화에 이르는 전 과정을 지원하는 해양바이오 원스톱 산업 지원 체계를 구축하고 있다.완도 류지홍 기자