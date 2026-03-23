김정희 전남도의회 교육위원장, ‘HIGH 광양교육, 트렌드 2030’ 광양교육 비전 선포식 참석

“교육이 곧 광양의 경쟁력”

현장 변화로 이어지도록 지원할 터



광양교육지원청에서 AI로 제작한 김정희 전남도의회 교육위원장의 축사영상 캡쳐 사진



김정희 전남도의회 교육위원장이 ‘광양교육 비전 선포식’에서 김대중 전남교육감 등과 함께하고 있다.

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김정희 전남도의회 교육위원장이 지난 20일 광양 백운아트홀에서 열린 ‘HIGH 광양교육, 트렌드 2030 비전선포식’에 참석해 광양교육의 미래 방향을 공유하고 전남도의회의 지속적인 지원 의지를 밝혔다.이날 김 위원장은 인사말을 통해 “뜻깊은 비전선포식을 정성껏 준비해 주신 김여선 광양교육장과 준비위원 여러분께 깊이 감사드린다”며 “광양교육의 새로운 도약을 향한 의미 있는 출발점에 함께하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”고 말했다.김 위원장은 이어 광양이 처한 현실과 교육의 역할을 짚었다. 그는 “광양은 미래산업의 중심 도시로 빠르게 성장하고 있지만, 학령인구 감소와 지역 간 교육격차, 청년층 인구 유출이라는 구조적 과제 또한 안고 있다”며 “이는 교육만의 문제가 아닌 지역사회 전체가 함께 해법을 모색해야 할 공동의 과제다”라고 진단했다.특히 김 위원장은 이날 선포된 비전의 의미를 강조하며 “오늘 선포하는 ‘HIGH 광양교육, 트렌드 2030’은 변화하는 시대에 발맞춘 교육혁신을 통해 광양의 아이들을 지역과 세계를 품는 미래 인재로 키우겠다는 약속이자 다짐”이라며 “수준 높은 교육혁신으로 현재의 한계를 넘어 미래의 변화에 선제적으로 대응하는 것이 무엇보다 중요하다”고 밝혔다.전남도의회 교육위원회의 역할에 대해서도 분명히 했다. 김 위원장은 “전남도의회 교육위원회는 이번 비전이 선언에 그치지 않고 학교 현장에서 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 예산과 제도, 정책 전반에서 든든한 지원자이자 동반자가 되겠다”고 약속했다. 이어 “아이 한 명 한 명의 성장이 곧 지역의 미래가 되는, 교육이 광양의 경쟁력이 되는 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.무안 최종필 기자