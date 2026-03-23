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올해 순천시민 걷기 왕 100명 선발 ···120만보 도전

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4월 3일까지 인바디 검사 후 걷기앱 예약 신청


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순천시가 ‘2026년 시민 걷기왕 선발대회’를 운영한다.


순천시가 시민들의 일상 속 걷기 실천을 유도하고 건강생활 습관 형성을 위해 ‘2026년 시민 걷기왕 선발대회’를 운영한다.

걷기왕 선발대회는 사전·사후 인바디 검사를 포함해 3월 23일부터 10월 28일까지 약 8개월간 진행한다. 시는 스마트폰 걷기 앱 ‘워크온’ 순천시 커뮤니티 가입 시민을 대상으로 참여 신청을 받는다.

희망하는 시민은 4월 3일까지 순천시보건소 2층 운동영양실을 방문해 사전 인바디 검사를 받은 후 워크온 가입을 확인하면 된다.

참가자(사전 인바디 검사자)는 4월 6일부터 9월 30일까지 6개월 동안 120만 보 이상 걷기에 도전하게 된다. 매월 10일 이상 걸어야 하고 하루 1만 보까지만 인정된다. 보건소 운동처방사와 영양사가 사전 인바디 검사 결과를 바탕으로 맞춤형 운동 지도와 영양 상담을 제공해 건강한 생활습관 형성을 지원할 예정이다.

챌린지 종료 후 사전·사후 인바디 검사 결과를 비교해 120만 보 이상 걷고 체지방량 3㎏ 이상 감량한 시민을 우선으로 ‘시민 걷기왕’ 100명을 선정한다. 이들에게는 순천사랑상품권 3만원이 지급된다.

황선숙 시 보건소장은 “걷기는 누구나 쉽게 실천할 수 있는 가장 기본적인 신체활동”이라며 “이번 걷기왕 선발대회를 통해 시민들이 꾸준한 걷기 실천으로 건강을 관리하고 건강한 걷기 문화가 지역사회에 확산되기를 기대한다”고 밝혔다.

순천 최종필 기자
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