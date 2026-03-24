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마포구 “봄맞이 청소 함께해요”

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25일 오전 7시 마포 전역에서 진행


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박강수(왼쪽 첫번째) 서울 마포구청장이 지난해 3월 봄맞이 대청소 행사에서 빗자루질을 하고 있다.
마포구 제공


서울 마포구는 25일 오전 7시, 마포 전역에서 1750여 명의 인력이 참여하는 ‘봄맞이 대청소’를 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 대청소는 겨울철 동안 도로와 공공시설물 등에 쌓인 먼지와 오염물을 제거하고, 새봄을 맞아 쾌적하고 깨끗한 도시환경을 조성하기 위해 마련됐다.

먼저 레드로드 R4 구간을 중심으로 상상마당에서 출발해 클럽거리와 그림동네까지 이어지는 구간에서 집중적인 환경정비 활동이 펼쳐진다. 250여 명의 주민과 직능단체, 공무원이 함께 참여해 도로변 쓰레기 수거를 비롯해 가로쓰레기통과 빗물받이 주변, 무단투기 빈발지역 등을 정비한다.

이와 동시에 각 동에서도 ‘골목길 봄맞이 대청소의 날’을 운영한다. 1500여 명의 주민과 단체가 참여해 무단투기 상습지역과 상점가 등 청소 취약지역을 중심으로 생활밀착형 환경정비 활동을 펼칠 계획이다.

구는 3월을 ‘봄맞이 대청소 특별기간’으로 지정하고 다양한 환경정비 활동을 병행하고 있다. 이 기간 주민과 단체가 참여하는 자율 청소 활동을 확대하는 한편, 분진·물청소 차량을 활용한 도로 청소를 매주 실시해 고농도 초미세먼지 저감에도 힘쓰고 있다.

이와 함께 구는 버스정류소와 벤치 등 공공시설물에 대한 특별 대청소와 안전점검을 실시하고 청소 취약지역에 환경순찰도 강화해 쾌적한 도시환경 유지에 총력을 기울이고 있다.

박강수 마포구청장은 “구민과 함께하는 이번 봄맞이 대청소를 통해 생활 주변 환경을 깨끗하게 정비하고 쾌적한 도시 환경을 조성하고자 한다”며 “내 집·내 점포 앞 청소 등 생활 속 환경정비에 적극 동참해 주시길 바란다”고 말했다.

김동현 기자
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