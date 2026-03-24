서울Pn

검색

영등포 방치된 땅, 96면 주차장으로 활용

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

마포, 아현1구역 3476가구 대단지 대변신

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

동대문구, ‘장애인 재활학교’로 기능 회복·자립

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구 생활폐기물 다이어트…‘1g 쓰레기도 자원

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“금천구 소상공인 DDP로 오세요”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

소상공인 힘보탬 박람회 참가
창업부터 재도전까지 1대1 맞춤


  •
서울 금천구 제공


서울 금천구는 소상공인을 지원하기 위해 서울시 주관 ‘2026년 소상공인 힘보탬 박람회’에 참가한다고 24일 밝혔다. 박람회는 이달 26일과 27일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린다.

박람회에선 금융·판로·교육 등 소상공인에게 필요한 정책 안내가 이뤄진다. 행사장은 ▲성장 보탬관 ▲매출 보탬관 ▲역량 보탬관 ▲정보 보탬관 등 4개 공간으로 구성된다. 상담부터 판로 지원, 정책 안내까지 단계별 맞춤 지원이 이뤄진다.

구는 행사 기간 ‘찾아가는 소상공인희망센터’ 부스를 운영한다. 창업, 성장, 위기, 재도전 등 단계별 지원사업을 통합 안내하고 1대1 맞춤 상담을 제공할 계획이다.

특히 ▲금천형 소상공인 특별 무이자 융자지원 ▲소상공인 맞춤형 컨설팅 및 시설개선 ▲중장년 소상공인 디지털 전환 지원 ▲폐업 및 재도전 지원 등 주요 사업을 중심으로 현장에서 직접 설명하고, 리플릿 등 안내자료도 제공한다.

또 현장에서는 QR코드를 활용한 간편 설문조사를 실시한다. 설문을 통해 소상공인의 애로사항과 정책 수요를 모으고, 이후 대상별, 경영단계별로 분석해 지원사업 확대와 제도 개선에 반영할 계획이다.

이번 박람회를 통해 정책 안내에 그치지 않고, 현장의 의견을 정책으로 연결하는 ‘양방향 지원 체계’를 강화한다는 방침이다. 구 관계자는 “현장에서 바로 도움을 주는 실질적인 지원과 함께 소상공인의 목소리를 정책에 반영하는 데 중점을 두고 있다”며 “체감도 높은 맞춤형 지원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

김동현 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

청년이 연출하는 OPCD… 도봉, 카페 음악감상회[

‘뮤직 키다리 아저씨’ 팔 걷은 오언석 구청장

중구, 2년 연속 ‘재활용왕’

서울 자치구 성과평가 최우수상 분리 배출·품목 확대 등 노력 성과

광진구, 저소득 장애인 주거환경 개선… 맞춤형 집수

화장실 개조·문턱 제거·경사로 설치 등

중랑구, 잦은 한파·강설 이겨낸 겨울철 종합대책 마

상황관리 체계 가동…피해 최소화 생활 밀착형 안전 인프라 확충 등

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr