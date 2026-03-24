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여수시, 2026여수세계섬박람회 전국 홍보 본격화

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정부세종청사·종로·부산 등으로 홍보 확산… 국민 관심 유도
2026여수세계섬박람회 홍보물.


전남 여수시가 오는 9월에 열리는 2026여수세계섬박람회의 성공적인 개최를 위해 전국 주요 거점을 중심으로 대대적인 홍보 활동에 나섰다.

시는 먼저 정부세종청사 5개소에 섬박람회 초대 현수막을 게시해 중앙부처 공무원과 방문객을 대상으로 인지도 제고에 들어갔다.

오는 4월에는 많은 인파가 몰리는 서울 종로구 주요 거점에도 현수막을 설치할 계획이다.

이어 국회와 청와대 인근 등 국가 주요 기관 밀집 지역을 비롯해 부산, 인천 등 전국 주요 도시로 홍보 범위를 넓혀 나갈 방침이다.

특히 접근성이 좋은 부산 지역에는 유동 인구가 많은 버스정류장 등을 중심으로 섬박람회 포스터를 부착하는 등 시민 생활 밀착형 홍보를 추진한다.

시는 6개월여 앞으로 다가온 섬박람회 성공 개최를 위한 붐 조성과 국민적 관심을 끌어올려 관람객 유치 분위기를 유도해 나갈 계획이다.

여수시 관계자는 “전국 주요 거점을 활용한 전략적 홍보로 2026여수세계섬박람회에 대한 관심을 지속적으로 확산해 나가겠다”며 “더 많은 국민들이 섬박람회를 관람할 수 있도록 다양한 홍보 방안을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

한편, 2026여수세계섬박람회는 9월 5일부터 11월 4일까지 돌산 진모지구 일원에서 열린다.

여수 류지홍 기자
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