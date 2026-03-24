‘공항 통합’ 논란에 인천공항 찾은 박찬대 “통합 반대”



박찬대 더불어민주당 의원이 24일 인천공항공사에서 열린 간담회에 반대 피켓팅을 하고 있는 조합원들과 인사하며 들어가고 있다. 뉴시스

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더불어민주당 인천시장 후보로 단수 공천된 박찬대 의원은 24일 ‘공항 운영사 통합설’에 대해 반대 입장을 분명히 했다.박 의원은 이날 인천공항공사에서 공사 노동조합원들과 간담회를 시작하기 전 기자들과 만나 “인천시민, 노조원들과 같은 뜻으로 이 부분에 대해서 분명한 반대 의사를 (노조에) 전할 것”이라고 말했다.그는 “자체 확인한 바에 의하면 공사 전체 규모에 대해 어떻게 운영할 것인지에 대해서 재정경제부가 검토한 것은 맞다”면서도 “인천공항과 관련된 부분으로 하는 것은 확인된 바 없다”고 덧붙였다.이날 박 의원의 발언은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 밝힌 “공항 운영사 통합설은 뜬 소문”이라는 말과 궤가 같다.그는 앞서 정부가 인천공항공사와 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단의 통합을 검토한다는 일각의 주장에 대해 “국토교통부 장관과 재정경제부 장관에게 확인한 결과 근거 없는 억측”이라고 반박한 바 있다.그러면서 “인천공항은 세계를 상대로 경쟁하는 대한민국의 자랑스러운 허브공항”이라며 “단순한 통폐합 논리로 다룰 수 없다”고 덧붙였다.박 의원이 이날 인천공항을 찾은 이유는 이런 논란을 조기에 진화하려는 의도로 풀이된다. 인천시민사회와 정치권에서 연일 ‘공항 운영사 통합 반대’ 목소리를 높이고 있어서다.이들은 인천공항에서 발생하는 수익이 타지역 공항 운영이나 가덕도신공항 건설 재원으로 활용될 경우 지역 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있다.강남주 기자